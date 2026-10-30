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مايكروسوفت: إصدار سندات بقيمة 25 مليار دولار

photo 2026 10 30 12 51 26 مايكروسوفت: إصدار سندات بقيمة 25 مليار دولار
شعار شركة مايكروسوفت-أرشيف-رويترز

واشنطن-سانا‏

أعلنت شركة مايكروسوفت خططاً لجمع 25 مليار دولار من خلال إصدار سندات، ‌‏في خطوة تهدف إلى توفير تمويل إضافي لتوسيع أعمالها واستثماراتها في البنية ‌‏التحتية.‏

وذكرت “سي إن إن” الاقتصادية اليوم الجمعة، أن الشركة أوضحت في بيان أن ‌‏حصيلة الإصدار ستُستخدم لأغراض عامة، تشمل النفقات الرأسمالية وإعادة شراء ‌‏الأسهم والاستحواذات وسداد الديون، مشيرة إلى أن إتمام الإصدار متوقع في الرابع من ‌‏تشرين الثاني المقبل.‏

وتتمتع مايكروسوفت بتصنيف ائتماني من الفئة الأعلى “‏AAA‏” لدى وكالة “ستاندرد ‌‏آند بورز”، وتعتزم إنفاق نحو 170 مليار دولار على النفقات الرأسمالية خلال عام ‌‏‌‏2026، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة والبنية التحتية للذكاء ‌‏الاصطناعي.‏

وقالت المديرة المالية للشركة إيمي هود: إن مايكروسوفت ستلجأ إلى مصادر تمويل ‌‏إضافية إلى جانب تدفقاتها النقدية، عندما تكون ظروف السوق مواتية، مشيرة إلى أن ‌‏التصنيف الائتماني القوي يتيح لها الوصول إلى أسواق الديون.‏

ويأتي هذا الإجراء في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها أمازون ‌‏وألفابت وأوراكل، إلى أسواق السندات والاقتراض لتمويل التوسع في مراكز البيانات ‌‏والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسط تزايد احتياجات هذا القطاع إلى الاستثمارات ‌‏الرأسمالية.‏

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