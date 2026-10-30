مايكروسوفت: إصدار سندات بقيمة 25 مليار دولار

واشنطن-سانا
أعلنت شركة مايكروسوفت خططاً لجمع 25 مليار دولار من خلال إصدار سندات، في خطوة تهدف إلى توفير تمويل إضافي لتوسيع أعمالها واستثماراتها في البنية التحتية.
وذكرت “سي إن إن” الاقتصادية اليوم الجمعة، أن الشركة أوضحت في بيان أن حصيلة الإصدار ستُستخدم لأغراض عامة، تشمل النفقات الرأسمالية وإعادة شراء الأسهم والاستحواذات وسداد الديون، مشيرة إلى أن إتمام الإصدار متوقع في الرابع من تشرين الثاني المقبل.
وتتمتع مايكروسوفت بتصنيف ائتماني من الفئة الأعلى “AAA” لدى وكالة “ستاندرد آند بورز”، وتعتزم إنفاق نحو 170 مليار دولار على النفقات الرأسمالية خلال عام 2026، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وقالت المديرة المالية للشركة إيمي هود: إن مايكروسوفت ستلجأ إلى مصادر تمويل إضافية إلى جانب تدفقاتها النقدية، عندما تكون ظروف السوق مواتية، مشيرة إلى أن التصنيف الائتماني القوي يتيح لها الوصول إلى أسواق الديون.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها أمازون وألفابت وأوراكل، إلى أسواق السندات والاقتراض لتمويل التوسع في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسط تزايد احتياجات هذا القطاع إلى الاستثمارات الرأسمالية.