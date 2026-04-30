أونكتاد تطوير لوحة إلكترونية لرصد اضطرابات مضيق هرمز ومخاطرها

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” اليوم الخميس، تطوير لوحة معلومات إلكترونية لرصد حركة السفن ومؤشرات أسعار الغذاء والطاقة والأسواق المالية، في ظل الاضطرابات الجارية في مضيق هرمز جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن رئيس وحدة الابتكار وتنسيق البحوث في أونكتاد كارلوس رازو قوله: إن اللوحة الرقمية تتيح متابعة المؤشرات الرئيسية المرتبطة بالشحن والطاقة والغذاء والتمويل، بما يساعد على رصد الاضطرابات التي قد تؤثر على التجارة والتنمية عالمياً.

وبيّن أن اللوحة تساعد في رصد المخاطر قبل تحولها إلى أزمات أوسع، لافتاً إلى أن البيانات الحالية تشير إلى انخفاض حركة السفن العابرة للمضيق بنسبة 91.3 بالمئة منذ الـ 26 من شباط الماضي، مقابل ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 8.2 بالمئة، وارتفاع أسعار النفط الخام الموجه إلى أوروبا بنسبة 67 بالمئة.

وأضاف: إن المنصة تتيح أيضاً مقارنة الصدمات الحالية بأزمات سابقة، بما يساعد على فهم حجم التحديات الراهنة.

وكانت أونكتاد قد حذّرت في وقت سابق من أن الاضطرابات في الملاحة بمضيق هرمز، في ظل الحرب، تفاقم أزمة الطاقة في الدول النامية، خصوصاً في أفريقيا وجنوب آسيا، التي تعتمد على استيراد الغاز المسال والغذاء والأسمدة.