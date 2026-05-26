وزير المالية: المرسوم 135 زاد معاشات المتقاعدين وسطياً نحو 56 بالمئة

دمشق-سانا‏

‎ ‎

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن معاشات المتقاعدين زادت وسطياً نحو ‌‏‌‏56 بالمئة، وفقاً للمرسوم رقم (135) لعام 2026، الذي أصدره الرئيس أحمد ‌‏الشرع اليوم الثلاثاء‎.‎

‎ ‎

وقال الوزير برنية في منشور له على صفحة الفيسبوك اليوم الثلاثاء: “كما ‌‏أشار السيد الرئيس في تغريدته يوم أمس بأن الدولة ماضية في تحسين ‌‏الأجور والرواتب ومستويات المعيشة، تكرّم اليوم في يوم عرفة، بإصدار المرسوم ‌‏رقم 135 القاضي بزيادة معاشات الأخوات والأخوة المتقاعدين بنحو 30 ‌‏بالمئة، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، البالغ 12560 ليرة سورية ‌‏جديدة”.‏

‎ ‎

وأوضح الوزير برنية أن ما قدمته الدولة من إصلاحات في الأجور ‌‏والرواتب، خلال سنة واحدة، هو غير مسبوق، ولا سيما أن هذه الزيادات ‌‏تمول من مصادر حقيقية وليس تمويل بالعجز‎.‎

‎ ‎

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في وقت سابق اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم ‌‏‌‏(135) لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين ‌‏بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 30 بالمئة ‌‏على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم‎.‎