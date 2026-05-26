وزير المالية: المرسوم 135 زاد معاشات المتقاعدين وسطياً نحو 56 بالمئة

دمشق-سانا
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن معاشات المتقاعدين زادت وسطياً نحو 56 بالمئة، وفقاً للمرسوم رقم (135) لعام 2026، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع اليوم الثلاثاء.
وقال الوزير برنية في منشور له على صفحة الفيسبوك اليوم الثلاثاء: “كما أشار السيد الرئيس في تغريدته يوم أمس بأن الدولة ماضية في تحسين الأجور والرواتب ومستويات المعيشة، تكرّم اليوم في يوم عرفة، بإصدار المرسوم رقم 135 القاضي بزيادة معاشات الأخوات والأخوة المتقاعدين بنحو 30 بالمئة، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، البالغ 12560 ليرة سورية جديدة”.
وأوضح الوزير برنية أن ما قدمته الدولة من إصلاحات في الأجور والرواتب، خلال سنة واحدة، هو غير مسبوق، ولا سيما أن هذه الزيادات تمول من مصادر حقيقية وليس تمويل بالعجز.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في وقت سابق اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم (135) لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
