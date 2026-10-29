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فنزويلا تطالب بنك إنكلترا بإعادة احتياطياتها من الذهب

photo 2026 10 29 09 46 44 فنزويلا تطالب بنك إنكلترا بإعادة احتياطياتها من الذهب
الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز-رويترز

كراكاس-سانا

طالبت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز باستعادة احتياطيات الذهب الخاصة ‏ببلادها والمودعة لدى بنك إنكلترا، حيث تم تجميدها منذ أكثر من ست سنوات.‏
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ونقلت فرانس برس عن رودريغيز قولها خلال اجتماع لمجلس الوزراء الفنزويلي أمس ‏الأربعاء: “كفى أعذاراً، هذا الذهب ملك للفنزويليين وليس لبنك إنكلترا”.‏
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وأضافت: “ما شهدناه في السنوات الأخيرة مهزلة تهدف إلى الاستيلاء على هذه الموارد بشكل ‏غير قانوني.. هذا الذهب جزء من احتياطيات البنك المركزي”.‏

كما أصدرت رودريغيز توجيهاتها لوزارة الخارجية ومكتب النائب العام باتخاذ إجراءات عبر ‏القنوات المناسبة لضمان عودة الذهب إلى فنزويلا.‏
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وتحتفظ فنزويلا بسبائك ذهبية في البنك المركزي البريطاني قُدرت قيمتها عام 2023 بنحو ‌‏1.9 مليار دولار، لكنها لم تستطع سحبها بسبب رفض لندن الاعتراف بإعادة انتخاب ‏الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو عام 2018، وتوترت العلاقات في عام 2019، ‏عندما طلب زعيم المعارضة آنذاك خوان غوايدو من بنك إنكلترا عدم تسليم الذهب ‏الفنزويلي لحكومة مادورو.‏
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وفي أيلول الماضي، بدأت لندن وكراكاس تقارباً دبلوماسياً وأعلنتا عن تعيين سفراء، بعدما ‏كانت بعثاتهما تُدار من قبل قائمين بالأعمال.‏
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ويأتي مطلب كراكاس، في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه في آب الماضي بين الحكومة ‏الفنزويلية المؤقتة وجزء من المعارضة خلال محادثات الانتقال الديمقراطي في البلاد، إذ ‏اتفق الطرفان على العمل من أجل استعادة الذهب للمساعدة في دعم ضحايا الزلزالين ‏اللذين وقعا في 24 حزيران الماضي، كما يأتي بعد نحو تسعة أشهر من الإطاحة بمادورو في ‏عملية عسكرية أمريكية.‏

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