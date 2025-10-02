أسعار الفواكه والخضراوات في سوق نهر عيشة بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم

الخضار

بندورة80006500
بطاطا مالحة60004500
خيار بلدي80006000
خيار بلاستيكي40003500
باذنجان أسود25002500
ليمون أصفر ماير100009000
فاصولياء خضراء2000017000
بامياء1500013000
ثوم2500020000
كوسا65005000
ورق عنب2500020000
فليفلة خضراء80006000
فليفلة حمراء70005000
ذرة صفراء45003500
بصل يابس40003500
باذنجان حموي50004000
ملفوف100008000
زهرة80006000
بازلاء خضراء2000018000
فجل15001500
بقدونس20002000
نعنع15001500
بقلة10001000
كزبرة15001500
سبانخ20002000
الفواكه

برتقال أصفر1500013000
برتقال أخضر بلدي100008000
موز صومالي1300012000
دراق2000015000
عنب أخضر1500012000
عنب أحمر1800013000
خوخ جوهرة1500013000
إجاص1500013000
جزر بلوري65005000
رمان100007500
جبس أخضر35003500
تفاح أخضر إكسترا1500010000
تفاح أحمر إكسترا1500010000
