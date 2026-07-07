واشنطن-سانا
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي لشهر حزيران، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجه السياسة النقدية في عهد رئيسه الجديد كيفن وارش.
وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية أن سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفض 1.03% إلى 4121.11 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.9% إلى 4129.90 دولاراً للأونصة.
ومن المقرر أن يصدر غداً الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية الذي عُقد يومي 16 و17 حزيران.
ورغم صعود الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس الإثنين، فإنه لا يزال منخفضاً بأكثر من 25% مقارنةً بمستوياته القياسية المسجلة في وقت سابق من العام، بعدما عززت الحرب في الشرق الأوسط المخاوف بشأن التضخم، ودعمت قوة الدولار، ورفعت توقعات تشديد السياسة النقدية.
وتشير أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي. إم. إي” إلى أن المتعاملين يتوقعون احتمالاً يقارب 57% لرفع معدلات الفائدة في أيلول، انخفاضاً من أكثر من 60% قبل صدور بيانات الوظائف.
الذهب يتراجع 1% مع ترقب محضر اجتماع الفدرالي الأميركي
واشنطن-سانا