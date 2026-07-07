الذهب يتراجع 1% مع ترقب محضر اجتماع الفدرالي الأميركي‏

أسعار الذهب الذهب يتراجع 1% مع ترقب محضر اجتماع الفدرالي الأميركي‏

‏ ‏واشنطن-سانا‏
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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت أعلى ‏مستوياتها في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه ‏المستثمرون صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي لشهر ‏حزيران، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجه السياسة النقدية في عهد رئيسه ‏الجديد كيفن وارش.‏
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وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية أن سعر الذهب في المعاملات ‏الفورية انخفض 1.03% إلى 4121.11 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت ‏العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.9% إلى 4129.90 دولاراً ‏للأونصة.‏
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ومن المقرر أن يصدر غداً الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة ‏الفدرالية الذي عُقد يومي 16 و17 حزيران.‏
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ورغم صعود الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس الإثنين، فإنه لا ‏يزال منخفضاً بأكثر من 25% مقارنةً بمستوياته القياسية المسجلة في وقت ‏سابق من العام، بعدما عززت الحرب في الشرق الأوسط المخاوف بشأن ‏التضخم، ودعمت قوة الدولار، ورفعت توقعات تشديد السياسة النقدية.‏
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وتشير أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي. إم. إي” إلى أن المتعاملين ‏يتوقعون احتمالاً يقارب 57% لرفع معدلات الفائدة في أيلول، انخفاضاً من ‏أكثر من 60% قبل صدور بيانات الوظائف.‏

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