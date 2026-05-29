الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب شهرية بنسبة 2.5 بالمئة

لندن-سانا
ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مختتمة تداولات الشهر الحالي على مكاسب، وذلك بدعم من آمال المستثمرين بشأن إمكانية التوصل لاتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز.
وذكرت رويترز أن المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى مستوى 626 نقطة، ليغلق تداولات الأسبوع على صعود، محققاً مكاسب شهرية بلغت 2.5 بالمئة، بعد أن اقترب من مستويات غير مسبوقة في وقت سابق من الأسبوع.
وعلى صعيد القطاعات، سجلت أسهم شركات الطيران تبايناً متأثرة بأسعار الطاقة، حيث صعد سهما “لوفتهانزا” و”إير فرانس” بأكثر من اثنين بالمئة، في حين ارتفعت أسهم شركات السلع الاستهلاكية غير الأساسية والفاخرة بنسبة واحد بالمئة، كما سجل قطاع الدفاع مكاسب بنسبة 0.7 بالمئة.
وفي ألمانيا، قفز سهم شركة بيع التذاكر “سي.تي.إس إيفنتيم” بنسبة 10.7 بالمئة، عقب إعلان الشركة عن نمو إيراداتها بمعدل 23 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري بفضل قوة الطلب.
وكانت بيانات مجموعة بورصات لندن أظهرت مؤخراً أن التضخم في أكبر أربعة اقتصادات بمنطقة اليورو تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة للشهر الثالث على التوالي، وتوقعت أن تدعم هذه الأرقام قراراً برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.