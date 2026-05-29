الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب شهرية بنسبة 2.5 بالمئة

لندن-سانا‏

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مختتمة تداولات الشهر الحالي على مكاسب، وذلك ‏بدعم من آمال المستثمرين بشأن إمكانية التوصل لاتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط وإعادة ‏فتح مضيق هرمز‎.‎

وذكرت رويترز أن المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى مستوى 626 نقطة، ‏ليغلق تداولات الأسبوع على صعود، محققاً مكاسب شهرية بلغت 2.5 بالمئة، بعد أن اقترب من مستويات غير مسبوقة في ‏وقت سابق من الأسبوع‎.‎

وعلى صعيد القطاعات، سجلت أسهم شركات الطيران تبايناً متأثرة بأسعار الطاقة، حيث صعد سهما “لوفتهانزا” و”إير ‏فرانس” بأكثر من اثنين بالمئة، في حين ارتفعت أسهم شركات السلع الاستهلاكية غير الأساسية والفاخرة بنسبة واحد بالمئة، ‏كما سجل قطاع الدفاع مكاسب بنسبة 0.7 بالمئة‎.‎

وفي ألمانيا، قفز سهم شركة بيع التذاكر “سي.تي.إس إيفنتيم” بنسبة 10.7 بالمئة، عقب إعلان الشركة عن نمو إيراداتها ‏بمعدل 23 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري بفضل قوة الطلب‎.‎

وكانت بيانات مجموعة بورصات لندن أظهرت مؤخراً أن التضخم في أكبر أربعة اقتصادات بمنطقة اليورو تجاوز هدف ‏البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة للشهر الثالث على التوالي، وتوقعت أن تدعم هذه الأرقام قراراً برفع أسعار ‏الفائدة الشهر المقبل‎.‎