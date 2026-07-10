الإمارات تسجل أعلى مستوى لإنتاج النفط في تاريخها خلال حزيران

لندن-سانا

أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن الإمارات سجلت أعلى مستوى لإنتاج النفط في تاريخها خلال شهر حزيران الماضي، بعدما رفعت إنتاجها إلى 4.1 ملايين برميل يومياً، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة سي إن إن اليوم الجمعة عن الوكالة قولها في تقريرها الشهري أن هذا المستوى يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 4 ملايين برميل يومياً والمسجل عام 2020، مشيرة إلى أن الإمارات كانت من أسرع المنتجين استجابة لتقلبات السوق وزيادة الإمدادات.

وأضافت أن عودة تدفقات النفط من الخليج العربي، إلى جانب التهدئة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، أسهمتا في تخفيف الضغوط على الأسواق، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط بعد المكاسب التي سجلتها خلال فترة التصعيد.

وأوضحت الوكالة أن السعودية والكويت والعراق رفعت أيضاً إنتاجها النفطي خلال حزيران، إلا أن إنتاجها بقي دون مستويات ما قبل الحرب، في حين ظل نشاط المصافي في الخليج أقل من مستويات ما قبل اندلاع الحرب.

وأشارت إلى أن محدودية الطاقة الفائضة لدى معظم المنتجين تعني أن أي اضطراب جديد في الإمدادات قد ينعكس سريعاً على توازن السوق وأسعار النفط.

يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة، أعلنت في 28 نيسان الماضي، الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك بلس”.