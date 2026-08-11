دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الزراعة

مناقصة داخلية دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الزراعة

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ مشروع: توريد وتركيب وتشغيل منظومات طاقة كهرضوئية لصالح المؤسسة العامة للأعلاف لصالح وزارة الزراعة، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة: 072-ع-2026، تاريخ الإعلان:11-آب-2026.

الشروط العامة

التأمينات الأولية:

مبلغ وقدره (400000 ل.س) أربعمائة الف ليرة سورية فقط لا غير ، تُقدم لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة.

التأمينات النهائية:

10 % من قيمة العقد، تُدفع خلال 10 أيام لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

0.001 واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

60 يوماً تقويمياً وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

60 يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

حسب الملف المرفق بدفاتر الشروط.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (072 – ع – 2026) وتاريخها (11-آب- 2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية.
(يعد العرض مرفوضاً ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.

لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(50 $) خمسون دولاراً أمريكياً فقط لاغير، علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في (01-أيلول-2026).

عنوان تسليم العروض:

تُسلَّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.

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