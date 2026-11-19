درعا-سانا‏

ينتج المركز الزراعي في إزرع بريف درعا أصناف الزيتون المتأقلمة مع مناخ المنطقة، وفي ‏مقدمتها الزيتون الصوراني والقيسي والإسطنبولي، وفق مدير المركز المهندس فراس القلاب‏.‏

وأشار القلاب في تصريح لمرسل سانا اليوم الخميس إلى أن هذه الأصناف تتميز بمقاومتها ‏العالية للأمراض وجاهزيتها للغرس المباشر، حرصاً على توفير غراس قوية تجنب الفلاح أي ‏خسائر أو سنوات انتظار طويلة قد تنتج عن أي خلل في مرحلة التشتيل.‏

إنتاج 100 ألف غرسة زيتون للعام الحالي

وبين القلاب أن الخطة الإنتاجية للمركز خلال العام الحالي تتضمن إنتاج 100 ألف غرسة ‏زيتون على أن ترتفع في العام القادم إلى 150 ألف غرسة، إضافة إلى إنتاج 20 ألف غرسة ‏رمان، و20 ألف غرسة تين، لتلبية الطلب المتزايد من المزارعين في المحافظة.‏

وحول مراحل إنتاج غراس الزيتون، لفت القلاب إلى أن العمل يبدأ بأخذ العقل من حقول ‏الأمهات السليمة والخالية من الإصابات ثم معاملتها بالهرمون وزراعتها داخل البيوت البلاستيكية ‏تحت ظروف مدروسة من الحرارة والرطوبة والري الضبابي لضمان التجذير الجيد، يلي ذلك نقلها ‏إلى أكياس بلاستيكية لإخضاعها لمرحلة التقسية قبل تسليمها للزراعة في الحقول الدائمة.‏

اختيار حقول الأمهات يخضع لمعايير دقيقة

من جانبه أشار المهندس الزراعي في المركز فادي الرحيل في تصريح مماثل، إلى أن اختيار ‏حقول الأمهات يخضع لمعايير دقيقة، أهمها أن تكون مروية ومخدمة بشكل متكامل وخالية من ‏الذبول والإصابات الحشرية، مبيناً أن العقل تؤخذ تحديداً من الأشجار الفتية وليس من الجذوع ‏الثمرية، لضمان حيوية الغرسة وسرعة نموها.‏

ولفت الرحيل إلى أن أبرز التحديات التي تواجه العمل في المركز تتركز في دقة انتقاء العقل ‏المناسبة وتأمين اليد العاملة الخبيرة، مؤكداً في الوقت ذاته حرص المركز على إرشاد الفلاحين ‏لاختيار الأصناف الأنسب لغاياتهم سواء لإنتاج الزيت أو المائدة، وتأمين الغراس المثالية بأسعار ‏تشجيعية منافسة تقل كثيراً عن أسعار السوق.‏ويواصل المركز الزراعي في إزرع عمله لتوسيع طاقته الإنتاجية وتنويع أصنافه، بما يسهم في ‏دعم المزارعين وزيادة المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة في ريف درعا.