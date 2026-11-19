درعا-سانا
ينتج المركز الزراعي في إزرع بريف درعا أصناف الزيتون المتأقلمة مع مناخ المنطقة، وفي مقدمتها الزيتون الصوراني والقيسي والإسطنبولي، وفق مدير المركز المهندس فراس القلاب.
وأشار القلاب في تصريح لمرسل سانا اليوم الخميس إلى أن هذه الأصناف تتميز بمقاومتها العالية للأمراض وجاهزيتها للغرس المباشر، حرصاً على توفير غراس قوية تجنب الفلاح أي خسائر أو سنوات انتظار طويلة قد تنتج عن أي خلل في مرحلة التشتيل.
إنتاج 100 ألف غرسة زيتون للعام الحالي
وبين القلاب أن الخطة الإنتاجية للمركز خلال العام الحالي تتضمن إنتاج 100 ألف غرسة زيتون على أن ترتفع في العام القادم إلى 150 ألف غرسة، إضافة إلى إنتاج 20 ألف غرسة رمان، و20 ألف غرسة تين، لتلبية الطلب المتزايد من المزارعين في المحافظة.
وحول مراحل إنتاج غراس الزيتون، لفت القلاب إلى أن العمل يبدأ بأخذ العقل من حقول الأمهات السليمة والخالية من الإصابات ثم معاملتها بالهرمون وزراعتها داخل البيوت البلاستيكية تحت ظروف مدروسة من الحرارة والرطوبة والري الضبابي لضمان التجذير الجيد، يلي ذلك نقلها إلى أكياس بلاستيكية لإخضاعها لمرحلة التقسية قبل تسليمها للزراعة في الحقول الدائمة.
اختيار حقول الأمهات يخضع لمعايير دقيقة
من جانبه أشار المهندس الزراعي في المركز فادي الرحيل في تصريح مماثل، إلى أن اختيار حقول الأمهات يخضع لمعايير دقيقة، أهمها أن تكون مروية ومخدمة بشكل متكامل وخالية من الذبول والإصابات الحشرية، مبيناً أن العقل تؤخذ تحديداً من الأشجار الفتية وليس من الجذوع الثمرية، لضمان حيوية الغرسة وسرعة نموها.
ولفت الرحيل إلى أن أبرز التحديات التي تواجه العمل في المركز تتركز في دقة انتقاء العقل المناسبة وتأمين اليد العاملة الخبيرة، مؤكداً في الوقت ذاته حرص المركز على إرشاد الفلاحين لاختيار الأصناف الأنسب لغاياتهم سواء لإنتاج الزيت أو المائدة، وتأمين الغراس المثالية بأسعار تشجيعية منافسة تقل كثيراً عن أسعار السوق.ويواصل المركز الزراعي في إزرع عمله لتوسيع طاقته الإنتاجية وتنويع أصنافه، بما يسهم في دعم المزارعين وزيادة المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة في ريف درعا.