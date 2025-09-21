إطلاق أسبوع الجنف الأول في مشفى دمشق بالتعاون مع التجمع السوري-الألماني

شعبة المكاييل في مديرية التموين بإدلب تقوم بمعايرة القبانات الأرضية بمناطق معرة النعمان وخان السبل
في طريقهم إلى مكة المكرمة لتأدية مناسك الحج.. وصول الحجاج الإسبان إلى الأراضي السورية عن طريق معبر باب السلامة
رتل لقوات سوريا الديمقراطية يغادر حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب تحت إشراف وزارة الدفاع
إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تأهيل مشفى عربين بريف دمشق
هديتنا بجدارية، فعالية فنية مجتمعية تهدف لرسم ملامح مدينة طرطوس على الجدار بمشاركة العديد من الفرق التطوعية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى