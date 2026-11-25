دمشق-سانا
بدأت اليوم الأربعاء، أعمال ورشة العمل المشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي، حول مشروع تدعيم قدرات إدارة الشؤون المالية في سوريا، بحضور وزير المالية محمد يسر برنية، ومديري الممارسات العالمية بالبنك الدولي كليليا رونتوياني وماجد البياع، وذلك في مبنى محطة الحجاز بدمشق.
وتناقش الورشة آفاق التعاون الفني والتنموي، ومشروع الدعم المقدم من البنك الدولي لبرنامج تحديث الإدارة المالية العامة في سوريا وأهدافه ومخرجاته المتوقعة وآلية التنفيذ.
وبيّن الوزير برنية في كلمته خلال الورشة، أن إصلاح الإدارة المالية الحكومية كان أول طلب تقدمت به سوريا للبنك الدولي في نيسان 2025، لأنه أساس العمل المالي، وقال: “طلبنا الدعم الفني لإدراكنا حجم الفساد وسوء الإدارة المالية الذي خلفه النظام البائد”.
إصلاح الإدارة المالية أولوية حكومية
وذكر برنية أن الوزارة تعمل على إصلاح شامل للتشريعات المالية بدءاً بالقانون المالي الأساسي وقوانين المهن المالية والضرائب والرسوم، مبيناً أن رؤيتها تقوم على إدارة مالية حديثة ومنضبطة توفر تقارير دقيقة وموثوقة لبناء القرارات والسياسات، كما تسير نحو موازنة الأداء وإطار موازنة متوسطة المدى لثلاث سنوات مع نشر الموازنة والأداء المالي بشفافية تامة، مشيراً إلى أن حسن إدارة الموارد ومكافحة الفساد أسهما في تحقيق فائض بسيط في العام الماضي.
رقمنة المشتريات وبناء القدرات
بدوره، أكد مدير الممارسات العالمية في البنك الدولي ماجد البياع أن تطوير نظام المشتريات العامة في سوريا خطوة مهمة وفي الطريق الصحيح، لتعزيز التنافسية والشفافية والنزاهة وحماية حقوق المواطن السوري في الخدمات.
وبين البياع أن اعتماد نظام إلكتروني ورقمي للمشتريات أساسيّ في العهد الحديث لزيادة كفاءة تنفيذ المشاريع في سوريا أسوةً بالدول المجاورة.
وأشار البياع إلى أن تنفيذ مشاريع البنك الدولي يتطلب مشتريات وعقوداً وفق إجراءات سليمة، والبنك جاهز لدعم سوريا وتطوير قدرات كوادرها وبناء فريق وطني يكون نواة لتدريب باقي الجهات.
ويُعد التعاون الفني مع البنك الدولي فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في سوريا.
وفي حزيران 2025، وافق البنك الدولي على أول منحة لسوريا منذ نحو أربعة عقود بقيمة 146 مليون دولار، لدعم قطاع الكهرباء، تلا ذلك إقرار منحة بقيمة 20 مليون دولار في آذار 2026 لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة، وتطوير أنظمة المشتريات والرقابة على الموازنة.