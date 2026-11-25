دمشق-سانا

بدأت اليوم الأربعاء، أعمال ورشة العمل المشتركة بين وزارة ‏المالية والبنك الدولي، حول مشروع تدعيم قدرات إدارة ‏الشؤون المالية في ‏سوريا، بحضور وزير المالية محمد يسر ‏برنية، ومديري الممارسات العالمية بالبنك الدولي كليليا ‏رونتوياني وماجد البياع، وذلك في مبنى محطة الحجاز ‏بدمشق. ‏

‏وتناقش الورشة آفاق التعاون الفني والتنموي، ومشروع الدعم ‏المقدم من البنك الدولي لبرنامج تحديث الإدارة المالية العامة ‏في سوريا وأهدافه ومخرجاته المتوقعة وآلية التنفيذ. ‏

وبيّن الوزير برنية في كلمته خلال الورشة، أن إصلاح الإدارة ‌‏المالية الحكومية كان أول طلب تقدمت به سوريا للبنك الدولي ‏في نيسان 2025، لأنه أساس العمل المالي، وقال: “طلبنا ‏الدعم الفني لإدراكنا حجم الفساد وسوء الإدارة المالية الذي ‏خلفه النظام البائد”.‏

إصلاح الإدارة المالية أولوية حكومية

وذكر برنية أن الوزارة تعمل على إصلاح شامل ‏للتشريعات ‏المالية بدءاً بالقانون المالي الأساسي وقوانين المهن المالية ‏والضرائب والرسوم، مبيناً أن رؤيتها تقوم على إدارة مالية ‏حديثة ومنضبطة ‏توفر تقارير دقيقة وموثوقة لبناء القرارات ‏والسياسات، كما تسير نحو موازنة الأداء وإطار موازنة ‏متوسطة المدى لثلاث سنوات مع نشر الموازنة والأداء المالي ‏بشفافية ‏تامة، مشيراً إلى أن حسن إدارة الموارد ومكافحة ‏الفساد أسهما في تحقيق فائض بسيط في العام ‏الماضي.‏

رقمنة المشتريات وبناء القدرات

بدوره، أكد مدير الممارسات العالمية في البنك الدولي ماجد ‏البياع أن تطوير نظام المشتريات العامة في ‏سوريا خطوة ‏مهمة وفي الطريق الصحيح، لتعزيز التنافسية والشفافية ‏والنزاهة وحماية حقوق المواطن السوري في الخدمات.‏

‏وبين البياع أن اعتماد نظام إلكتروني ورقمي للمشتريات ‏أساسيّ في العهد الحديث لزيادة كفاءة تنفيذ المشاريع في ‏سوريا أسوةً بالدول ‏المجاورة.‏

وأشار البياع إلى أن تنفيذ مشاريع البنك الدولي يتطلب ‏مشتريات وعقوداً وفق إجراءات سليمة، والبنك جاهز لدعم ‏سوريا وتطوير قدرات ‏كوادرها وبناء فريق وطني يكون نواة ‏لتدريب باقي الجهات.‏

ويُعد التعاون الفني مع البنك الدولي فرصة للاستفادة من ‏الخبرات الدولية في بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأنظمة ‏المالية والإدارية، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ‏والمؤسسي في سوريا.‏

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وفي حزيران 2025، وافق البنك الدولي على أول منحة ‏لسوريا منذ نحو أربعة عقود بقيمة 146 مليون دولار، لدعم ‏قطاع الكهرباء، تلا ذلك إقرار منحة بقيمة 20 مليون دولار ‏في آذار 2026 لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والشفافية ‏والمساءلة في استخدام الأموال العامة، وتطوير أنظمة ‏المشتريات والرقابة على الموازنة.