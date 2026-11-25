الرقة-سانا
تركزت محاور الاجتماع الموسَّع الذي عُقد في محافظة الرقة اليوم الأربعاء حول واقع العمل الإداري والخدمي بالمحافظة وسبل تجاوز التحديات وتحقيق النهوض التنموي بالمحافظة، وأبرز الإنجازات المحققة.
وأكد محافظ الرقة عبدالرحمن سلامة خلال الاجتماع الذي حضره مديرو المديريات والمؤسسات بالمحافظة ضرورة تعزيز سبل تطوير الأداء، ومواءمة خطط عمل مع أولويات المرحلة المقبلة.
من جانبه، أوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة الرقة شادي الويسي، في تصريحٍ لمراسل سانا أن الاجتماع تناول تقييماً شاملاً للواقع الإداري بالمحافظة منذ التحرير، مشيراً إلى أن نسبة تفعيل المديريات وصلت إلى نحو 90 بالمئة، مع استمرار العمل لاستكمال ما تبقى ضمن خطة عام 2027.
ولفت الويسي إلى أن المحافظة تمكّنت من تجاوز عددٍ من الصعوبات، ولاسيما المتعلقة بتأمين مقار للدوائر والمؤسسات، في ظل الدمار الذي طال عدداً كبيراً من الأبنية ، ما أتاح استمرار تقديم الخدمات للأهالي.
مشاريع إدارية وصناعية وخدمية
أكد الويسي استمرار العمل على مشروع المدينة الإدارية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، حيث يجري حالياً تقييم احتياجات المديريات من الأبنية والكوادر، بالتوازي مع التحضير لإقامة المدينة الصناعية في الرقة، والعمل على تجهيز بنيتها التحتية، لافتاً إلى بدء منح عددٍ من التراخيص الاستثمارية، ومنها ترخيص معمل الإسمنت الذي يجري العمل على تجهيز بنيته التحتية أيضاً.
وأشار الويسي إلى أن التسجيل في مشروع المدينة الحرفية يشهد إقبالاً كبيراً، نظراً لما يمثله من أهمية في تنظيم الأنشطة الحرفية والحد من الفوضى داخل المدينة، موضحاً أن نسب تنفيذ مشاريع الطرق الرئيسة والبنية التحتية بلغت حتى الآن من 60 إلى 70 بالمئة، مع التحضير لإطلاق مشاريع جديدة مطلع العام المقبل.
وفيما يتعلق بالخدمات، أشار الويسي إلى تطور العمل في مراكز الشؤون المدنية في الرقة والطبقة وتل أبيض، مؤكداً أهمية التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الداخلية، والذي يتيح للمواطنين تقديم طلباتهم إلكترونياً، ومراجعة المركز مرة واحدة لاستلام الوثائق المطلوبة.
برامج لتطوير الأداء الإداري ومشاريع خدمية
استعرض مدير التنمية الإدارية في المحافظة عمار العبدي أبرز أعمال المديرية، رغم حداثة تأسيسها قبل نحو ثمانية أشهر، مبيناً أنها نفذت برامج تدريبية لعددٍ من الموظفين بهدف رفع كفاءتهم، إلى جانب إعداد خطط العام المقبل ومناقشة واقع دوائر التنمية الإدارية في المديريات واحتياجاتها.
بدوره، بيّن رئيس مجلس مدينة الرقة علي الحسين أن مجلس المدينة يواصل تنفيذ خططه الخدمية، التي تشمل النظافة والصرف الصحي، وتأهيل الطرق والإنارة العامة والحدائق، لافتاً إلى إنهاء إنجاز أعمال صيانة في 14 طريقاً داخلياً، والعمل على استكمال تأهيل شارع المشلب بطول 3800 متر، وإنجاز بين 35 و40 بالمئة من أعمال شارع المتحلق الجنوبي البالغ طوله نحو 6 آلاف متر.
ولفت الحسين إلى أن المجلس أعد دراسات لتأهيل عددٍ من الطرق، أبرزها المتحلق الشمالي، تمهيداً لإدراجه ضمن خطة عام 2027، إلى جانب دراسة نحو 15 شارعاً إضافياً، لافتاً إلى استمرار العمل على تأهيل حدائق المدينة البالغ عددها 19 حديقة، وفي مقدمتها الحديقة البيضاء التي من المقرر إعادة تأهيلها خلال العام المقبل.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة واقع المؤسسات الحكومية في محافظة الرقة، وتعزيز التنسيق بين المديريات، وتحديد الأولويات الخدمية والتنموية، ما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي ودفع عجلة التعافي وإعادة الإعمار.