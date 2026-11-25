الرقة-سانا



تركزت محاور الاجتماع الموسَّع الذي عُقد في محافظة الرقة اليوم الأربعاء حول واقع العمل الإداري والخدمي بالمحافظة ‏وسبل تجاوز التحديات وتحقيق النهوض التنموي بالمحافظة، وأبرز الإنجازات المحققة.‏

وأكد محافظ الرقة عبدالرحمن سلامة خلال الاجتماع الذي حضره مديرو المديريات والمؤسسات بالمحافظة ضرورة ‏تعزيز سبل تطوير الأداء، ومواءمة خطط عمل مع أولويات المرحلة المقبلة.‏

من جانبه، أوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة الرقة شادي الويسي، في تصريحٍ لمراسل سانا أن الاجتماع تناول ‏تقييماً شاملاً للواقع الإداري بالمحافظة منذ التحرير، مشيراً إلى أن نسبة تفعيل المديريات وصلت إلى نحو 90 بالمئة، مع ‏استمرار العمل لاستكمال ما تبقى ضمن خطة عام 2027.‏



ولفت الويسي إلى أن المحافظة تمكّنت من تجاوز عددٍ من الصعوبات، ولاسيما المتعلقة بتأمين مقار للدوائر والمؤسسات، ‏في ظل الدمار الذي طال عدداً كبيراً من الأبنية ، ما أتاح استمرار تقديم الخدمات للأهالي.‏

مشاريع إدارية وصناعية وخدمية

أكد الويسي استمرار العمل على مشروع المدينة الإدارية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، حيث يجري حالياً تقييم ‏احتياجات المديريات من الأبنية والكوادر، بالتوازي مع التحضير لإقامة المدينة الصناعية في الرقة، والعمل على تجهيز ‏بنيتها التحتية، لافتاً إلى بدء منح عددٍ من التراخيص الاستثمارية، ومنها ترخيص معمل الإسمنت الذي يجري العمل على ‏تجهيز بنيته التحتية أيضاً.‏

وأشار الويسي إلى أن التسجيل في مشروع المدينة الحرفية يشهد إقبالاً كبيراً، نظراً لما يمثله من أهمية في تنظيم الأنشطة ‏الحرفية والحد من الفوضى داخل المدينة، موضحاً أن نسب تنفيذ مشاريع الطرق الرئيسة والبنية التحتية بلغت حتى الآن ‏من 60 إلى 70 بالمئة، مع التحضير لإطلاق مشاريع جديدة مطلع العام المقبل.‏

وفيما يتعلق بالخدمات، أشار الويسي إلى تطور العمل في مراكز الشؤون المدنية في الرقة والطبقة وتل أبيض، مؤكداً ‏أهمية التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الداخلية، والذي يتيح للمواطنين تقديم طلباتهم إلكترونياً، ومراجعة المركز مرة ‏واحدة لاستلام الوثائق المطلوبة.‏

برامج لتطوير الأداء الإداري ومشاريع خدمية

استعرض مدير التنمية الإدارية في المحافظة عمار العبدي أبرز أعمال المديرية، رغم حداثة تأسيسها قبل نحو ثمانية أشهر، ‏مبيناً أنها نفذت برامج تدريبية لعددٍ من الموظفين بهدف رفع كفاءتهم، إلى جانب إعداد خطط العام المقبل ومناقشة واقع ‏دوائر التنمية الإدارية في المديريات واحتياجاتها.‏

بدوره، بيّن رئيس مجلس مدينة الرقة علي الحسين أن مجلس المدينة يواصل تنفيذ خططه الخدمية، التي تشمل النظافة ‏والصرف الصحي، وتأهيل الطرق والإنارة العامة والحدائق، لافتاً إلى إنهاء إنجاز أعمال صيانة في 14 طريقاً داخلياً، ‏والعمل على استكمال تأهيل شارع المشلب بطول 3800 متر، وإنجاز بين 35 و40 بالمئة من أعمال شارع المتحلق ‏الجنوبي البالغ طوله نحو 6 آلاف متر.‏

ولفت الحسين إلى أن المجلس أعد دراسات لتأهيل عددٍ من الطرق، أبرزها المتحلق الشمالي، تمهيداً لإدراجه ضمن خطة ‏عام 2027، إلى جانب دراسة نحو 15 شارعاً إضافياً، لافتاً إلى استمرار العمل على تأهيل حدائق المدينة البالغ عددها 19 ‏حديقة، وفي مقدمتها الحديقة البيضاء التي من المقرر إعادة تأهيلها خلال العام المقبل.‏

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة واقع المؤسسات الحكومية في محافظة الرقة، وتعزيز التنسيق بين المديريات، وتحديد ‏الأولويات الخدمية والتنموية، ما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي ودفع عجلة التعافي وإعادة الإعمار.‏