رغم التحديات.. مشفى تدمر الوطني يستقبل نحو 500 مراجع يومياً

حمص-سانا‏

يواصل مشفى تدمر الوطني تقديم خدماته الطبية والإسعافية لأهالي المدينة ‏ومناطق واسعة من البادية السورية، عبر عدد من الأقسام، تشمل الإسعاف ‏والداخلية والأطفال والجراحة والمخبر وغسيل الكلى، رغم التحديات ‏المرتبطة بنقص الكوادر وبعض المستلزمات والتجهيزات الطبية‎.‎

وأوضح الدكتور محمد محمود رئيس قسم الإسعاف في المشفى في تصريح ‏لـ سانا اليوم الثلاثاء أن المشفى يمتلك ثلاث سيارات إسعاف لنقل الحالات ‏التي تستدعي العلاج في مشافي حمص ودمشق، ويضم عيادات للأطفال ‏وقسم الداخلية، إضافة إلى ثلاثة أطباء باختصاصي الجراحة والأطفال، ‏وكوادر تمريضية ومخبرية، لافتاً إلى أن المشفى يستقبل يومياً بين 400 إلى ‌‏500 مراجع‎.‎

نقص الكوادر والتجهيزات يحدّ من الخدمات

أشار رئيس قسم الإسعاف إلى أن القسم يعمل على مدار الساعة ويستقبل ‏مختلف الحالات، كما يجري المشفى ‏العمليات الجراحية الباردة والإسعافية، ‏مؤكداً أن نقص الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، ومحدودية بعض المواد ‏والمستلزمات الطبية، ولا سيما الخاصة بالحالات غير الإسعافية، يشكلان أبرز ‏التحديات التي تواجه عمل المشفى‎.‎

وفيما يتعلق بخطط التوسع أشار محمود إلى أن الطابق الثاني أصبح شبه ‏جاهز ومن المتوقع استلامه قريباً، إلا أن تشغيله يتطلب تأمين التجهيزات ‏والأثاث والأدوات الطبية، فضلاً عن رفده بالكوادر المؤهلة لضمان تقديم ‏الخدمات المطلوبة‎.‎

من جهتها، أوضحت طبيبة الأطفال في المشفى، الدكتورة تغريد نصار، لـ سانا ‏أن الخدمات المقدمة تشمل العيادات واستقبال الحالات الإسعافية والحوادث، ‏إضافة إلى رعاية حديثي الولادة والخدج الذين يحتاجون إلى عناية خاصة، ‏مشيرة إلى وجود نقص في الكوادر الطبية، ولا سيما اختصاصيي الأطفال ‏والأطباء المقيمين.‏

وأكدت ضرورة رفد المشفى بأطباء مقيمين واختصاصيين، بما يتناسب مع ‏اتساع المنطقة التي يخدمها، وموقع تدمر في قلب البادية، وازدياد أعداد ‏الأهالي المراجعين‎.‎

الأهالي.. المشفى يخفف أعباء السفر إلى محافظات أخرى ‏

وأشار خالد دعاس، من أهالي تدمر إلى أن وجود المشفى يخفف أعباء السفر ‏إلى حمص وتكاليف العلاج والنقل والإقامة، لافتاً إلى التحسن التدريجي في ‏خدماته، التي يستفيد منها أيضاً أهالٍ من دير الزور والرقة‎.‎

من جانبه، أوضح علي العبيد، من قرية العمرية بريف تدمر، أن توفر العلاج ‏في تدمر يجنب الأهالي مشقة قطع مسافات طويلة للوصول إلى مشافي ‏حمص‎.‎

وكانت وزارة الصحة زودت في الثالث من تشرين الأول الماضي بالتنسيق مع ‏مديرية صحة حمص، مشفى تدمر ‏الوطني بأجهزة أشعة حديثة، بهدف تعزيز ‏خدمات التشخيص الشعاعي وتلبية احتياجات ‏المرضى والمراجعين.‏