رغم التحديات.. مشفى تدمر الوطني يستقبل نحو 500 مراجع يومياً

حمص-سانا
يواصل مشفى تدمر الوطني تقديم خدماته الطبية والإسعافية لأهالي المدينة ومناطق واسعة من البادية السورية، عبر عدد من الأقسام، تشمل الإسعاف والداخلية والأطفال والجراحة والمخبر وغسيل الكلى، رغم التحديات المرتبطة بنقص الكوادر وبعض المستلزمات والتجهيزات الطبية.
وأوضح الدكتور محمد محمود رئيس قسم الإسعاف في المشفى في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء أن المشفى يمتلك ثلاث سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي العلاج في مشافي حمص ودمشق، ويضم عيادات للأطفال وقسم الداخلية، إضافة إلى ثلاثة أطباء باختصاصي الجراحة والأطفال، وكوادر تمريضية ومخبرية، لافتاً إلى أن المشفى يستقبل يومياً بين 400 إلى 500 مراجع.
نقص الكوادر والتجهيزات يحدّ من الخدمات
أشار رئيس قسم الإسعاف إلى أن القسم يعمل على مدار الساعة ويستقبل مختلف الحالات، كما يجري المشفى العمليات الجراحية الباردة والإسعافية، مؤكداً أن نقص الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، ومحدودية بعض المواد والمستلزمات الطبية، ولا سيما الخاصة بالحالات غير الإسعافية، يشكلان أبرز التحديات التي تواجه عمل المشفى.
وفيما يتعلق بخطط التوسع أشار محمود إلى أن الطابق الثاني أصبح شبه جاهز ومن المتوقع استلامه قريباً، إلا أن تشغيله يتطلب تأمين التجهيزات والأثاث والأدوات الطبية، فضلاً عن رفده بالكوادر المؤهلة لضمان تقديم الخدمات المطلوبة.
من جهتها، أوضحت طبيبة الأطفال في المشفى، الدكتورة تغريد نصار، لـ سانا أن الخدمات المقدمة تشمل العيادات واستقبال الحالات الإسعافية والحوادث، إضافة إلى رعاية حديثي الولادة والخدج الذين يحتاجون إلى عناية خاصة، مشيرة إلى وجود نقص في الكوادر الطبية، ولا سيما اختصاصيي الأطفال والأطباء المقيمين.
وأكدت ضرورة رفد المشفى بأطباء مقيمين واختصاصيين، بما يتناسب مع اتساع المنطقة التي يخدمها، وموقع تدمر في قلب البادية، وازدياد أعداد الأهالي المراجعين.
الأهالي.. المشفى يخفف أعباء السفر إلى محافظات أخرى
وأشار خالد دعاس، من أهالي تدمر إلى أن وجود المشفى يخفف أعباء السفر إلى حمص وتكاليف العلاج والنقل والإقامة، لافتاً إلى التحسن التدريجي في خدماته، التي يستفيد منها أيضاً أهالٍ من دير الزور والرقة.
من جانبه، أوضح علي العبيد، من قرية العمرية بريف تدمر، أن توفر العلاج في تدمر يجنب الأهالي مشقة قطع مسافات طويلة للوصول إلى مشافي حمص.
وكانت وزارة الصحة زودت في الثالث من تشرين الأول الماضي بالتنسيق مع مديرية صحة حمص، مشفى تدمر الوطني بأجهزة أشعة حديثة، بهدف تعزيز خدمات التشخيص الشعاعي وتلبية احتياجات المرضى والمراجعين.