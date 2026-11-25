دير الزور-سانا
بحثت غرفة تجارة وصناعة دير الزور مع وفد من المستثمرين الأتراك اليوم الأربعاء، فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري في المحافظة، والمشاريع المقترحة في قطاعات الطاقة والزراعة والإنتاج الحيواني والإنشاءات والبنى التحتية، إضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل إجراءات عملهم.
وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق إقامة مشاريع مشتركة تسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتنشيط الحركة الاستثمارية في المحافظة.
مشاريع استثمارية في قطاعات حيوية
وأوضح معاون رئيس الغرفة عماد العلي في تصريح لـ سانا، أن اللقاء مع الوفد الذي ضم أكثر من 27 مستثمراً يمثلون شركات تعمل في قطاعات صناعية وتجارية متنوعة، تناول عدداً من الفرص والمشاريع الاستثمارية في المحافظة، بما يخدم التنمية الاقتصادية، ويسهم في تعزيز النشاط الإنتاجي.
وبيّن أن المباحثات شملت مشاريع في مجالات الطاقة الشمسية والزراعة والإنتاج الحيواني وإعادة الإعمار والإنشاءات والبنى التحتية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تشكل رافعة تنموية واقتصادية للمحافظة.
ولفت العلي إلى أن الجانب التركي أبدى استعداداً للتعاون والمساهمة في تنمية المحافظة ودعم استقرارها، من خلال إقامة مشاريع استثمارية من شأنها توفير فرص عمل لأبنائها، مؤكداً أن المشاريع المطروحة جرى إعدادها لتكون جاذبة لمستثمرين من تركيا ودول أخرى.
وكشف أنه من المقرر توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الوفد التركي والمحافظة وغرفة التجارة، غداً الخميس، تتعلق بمجموعة من المشاريع والقطاعات الاستثمارية.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بحثت في تموز الماضي مع وفد تركي ممثل عن وزارة التجارة التركية، آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتوسيع مجالات الشراكة الاستثمارية.
وتعمل محافظة دير الزور على استقطاب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، ولا سيما في قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة والبنى التحتية، بما يسهم في معالجة آثار الدمار وإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.
كما عرضت المحافظة خلال مشاركتها في المعرض الدولي لإعمار سوريا “إعمار 2026” في أيلول الماضي مجموعة من الفرص الاستثمارية، شملت مشاريع لإزالة الأنقاض والتوسع العمراني وتأهيل البنى التحتية، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.