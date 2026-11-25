دير الزور-سانا‏

بحثت غرفة تجارة وصناعة دير الزور مع وفد من المستثمرين الأتراك اليوم الأربعاء، فرص التعاون الاقتصادي ‌‏والاستثماري في المحافظة، والمشاريع المقترحة في قطاعات الطاقة والزراعة والإنتاج الحيواني والإنشاءات والبنى التحتية، ‌‏إضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل إجراءات عملهم.‏ ‏

وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق إقامة مشاريع مشتركة تسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتنشيط الحركة الاستثمارية في ‌‏المحافظة.‏ ‏

مشاريع استثمارية في قطاعات حيوية

وأوضح معاون رئيس الغرفة عماد العلي في تصريح لـ سانا، أن اللقاء مع الوفد الذي ضم أكثر من 27 مستثمراً يمثلون ‏شركات تعمل في قطاعات ‏صناعية وتجارية متنوعة، تناول عدداً من ‏الفرص والمشاريع الاستثمارية في المحافظة، بما ‏يخدم التنمية الاقتصادية، ويسهم في تعزيز النشاط الإنتاجي.‏

‏وبيّن أن المباحثات شملت مشاريع في مجالات الطاقة الشمسية والزراعة والإنتاج الحيواني وإعادة الإعمار والإنشاءات ‌‏والبنى التحتية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تشكل رافعة تنموية واقتصادية للمحافظة.‏

‏ولفت العلي إلى أن الجانب التركي أبدى استعداداً للتعاون والمساهمة في تنمية المحافظة ودعم استقرارها، من خلال إقامة ‌‏مشاريع استثمارية من شأنها توفير فرص عمل لأبنائها، مؤكداً أن المشاريع المطروحة جرى إعدادها لتكون جاذبة ‌‏لمستثمرين من تركيا ودول أخرى.‏

‏وكشف أنه من المقرر توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الوفد التركي والمحافظة وغرفة التجارة، غداً الخميس، تتعلق ‌‏بمجموعة من المشاريع والقطاعات الاستثمارية.‏ ‏

وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بحثت في تموز الماضي مع وفد تركي ممثل عن وزارة التجارة التركية، آفاق ‌‏التعاون الاقتصادي والتجاري، وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتوسيع مجالات الشراكة الاستثمارية.‏

وتعمل محافظة دير الزور على استقطاب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، ‌‏ولا سيما في قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة والبنى التحتية، بما يسهم في معالجة آثار الدمار وإعادة تنشيط الاقتصاد ‌‏المحلي وتوفير فرص العمل.‏

كما عرضت المحافظة خلال مشاركتها في المعرض الدولي لإعمار سوريا “إعمار 2026” في أيلول الماضي مجموعة من ‌‏الفرص الاستثمارية، شملت مشاريع لإزالة الأنقاض والتوسع العمراني وتأهيل البنى التحتية، بهدف تهيئة الظروف اللازمة ‌‏لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.‏