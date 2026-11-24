طرطوس-سانا‏

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أنجزت دائرة آثار طرطوس أعمال الجرد والأرشفة الإلكترونية للقطع الأثرية المسجلة في متحف طرطوس، والبالغ عددها ‌‏5411 قطعة، وذلك في إطار جهود حماية المقتنيات الأثرية وصون الإرث الحضاري والتاريخي للمحافظة.‏

أوضح رئيس دائرة الآثار عبد الحي محمد في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن أعمال الجرد شملت توثيق بيانات ‏القطع الأثرية إلكترونياً بشكل كامل، فيما تتواصل حالياً عملية تصوير القطع وربط الصور بالسجل الإلكتروني للمتحف، ‏بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتيح حفظ المعلومات والصور والرجوع إليها بسهولة وسرعة.‏

‏ وبيّن محمد أن عملية التوثيق تتضمن تسجيل وصف تفصيلي لكل قطعة، يشمل خصائصها وأوصافها الدقيقة ومقاساتها، ‏إضافة إلى تصويرها من عدة زوايا لإظهار مختلف التفاصيل الموجودة عليها، بما يضمن حفظ بياناتها وتوثيق حالتها بشكل ‏دقيق.‏

‏ وأشار محمد إلى أن أهمية الأرشفة الإلكترونية تكمن في تعزيز حماية الإرث الحضاري، وتسهيل الوصول إلى المعلومات ‏المتعلقة بالمقتنيات، وتسريع عمليات البحث والمتابعة، بعيداً عن الاعتماد على السجلات الورقية والإجراءات التقليدية.‏

من جانبها، أوضحت معاونة أمينة متحف طرطوس ريم علي، أن عمليات الجرد والتوثيق استمرت لأكثر من عام، وشملت ‏إنجاز الجرد والأرشفة الورقية، ثم حفظها على أجهزة الحاسوب ضمن إجراءات التوثيق الإلكتروني.‏



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وأكدت علي، على استمرار أعمال الأرشفة والتوثيق والبحث وتطويرها خلال السنوات القادمة، بما يسهم في الحفاظ على ‏المقتنيات الأثرية وإتاحة المعلومات المتعلقة بها أمام الباحثين والأجيال القادمة، وضمان استمرارية العمل في صون التراث ‏الثقافي والتاريخي.‏

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وتشكل الأرشفة الإلكترونية خطوة مهمة في تطوير العمل المتحفي، من خلال الانتقال من السجلات الورقية إلى قواعد ‏بيانات رقمية تسهم في حفظ المعلومات وتسهيل إدارتها ومتابعتها، وتعزيز جهود حماية التراث الأثري.‏