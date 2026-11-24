طرطوس-سانا
أنجزت دائرة آثار طرطوس أعمال الجرد والأرشفة الإلكترونية للقطع الأثرية المسجلة في متحف طرطوس، والبالغ عددها 5411 قطعة، وذلك في إطار جهود حماية المقتنيات الأثرية وصون الإرث الحضاري والتاريخي للمحافظة.
أوضح رئيس دائرة الآثار عبد الحي محمد في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن أعمال الجرد شملت توثيق بيانات القطع الأثرية إلكترونياً بشكل كامل، فيما تتواصل حالياً عملية تصوير القطع وربط الصور بالسجل الإلكتروني للمتحف، بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتيح حفظ المعلومات والصور والرجوع إليها بسهولة وسرعة.
وبيّن محمد أن عملية التوثيق تتضمن تسجيل وصف تفصيلي لكل قطعة، يشمل خصائصها وأوصافها الدقيقة ومقاساتها، إضافة إلى تصويرها من عدة زوايا لإظهار مختلف التفاصيل الموجودة عليها، بما يضمن حفظ بياناتها وتوثيق حالتها بشكل دقيق.
وأشار محمد إلى أن أهمية الأرشفة الإلكترونية تكمن في تعزيز حماية الإرث الحضاري، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمقتنيات، وتسريع عمليات البحث والمتابعة، بعيداً عن الاعتماد على السجلات الورقية والإجراءات التقليدية.
من جانبها، أوضحت معاونة أمينة متحف طرطوس ريم علي، أن عمليات الجرد والتوثيق استمرت لأكثر من عام، وشملت إنجاز الجرد والأرشفة الورقية، ثم حفظها على أجهزة الحاسوب ضمن إجراءات التوثيق الإلكتروني.
وأكدت علي، على استمرار أعمال الأرشفة والتوثيق والبحث وتطويرها خلال السنوات القادمة، بما يسهم في الحفاظ على المقتنيات الأثرية وإتاحة المعلومات المتعلقة بها أمام الباحثين والأجيال القادمة، وضمان استمرارية العمل في صون التراث الثقافي والتاريخي.
وتشكل الأرشفة الإلكترونية خطوة مهمة في تطوير العمل المتحفي، من خلال الانتقال من السجلات الورقية إلى قواعد بيانات رقمية تسهم في حفظ المعلومات وتسهيل إدارتها ومتابعتها، وتعزيز جهود حماية التراث الأثري.