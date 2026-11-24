دمشق-سانا

تتضاعف أهمية الحفاظ على التراث الثقافي السوري في ظل الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية والموروث الثقافي خلال ‏سنوات الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري، ما يجعل الحفاظ عليه وصونه مسؤولية وطنية وثقافية تعتبر‏ المبادرات المجتمعية جزءاً منها بوصفها رافداً مهماً لجهود حماية هذا الإرث والحفاظ عليه، والإسهام في مواجهة التحديات ‏المرتبطة بتوثيقه وترميمه وإعادة تأهيله.‏

تعزيز دور المجتمع المحلي

أكدت معاونة المدير العام للشؤون الخارجية في المديرية العامة للآثار والمتاحف لينا قطيفان، في تصريح لـ سانا، اليوم ‏الثلاثاء خلال ورشة عمل نظمتها المديرية بالتعاون مع منظمة “تراث من أجل السلام” (‏Heritage for Peace‏)، أهمية ‏الاستعانة بالخبرات المتخصصة في مختلف المجالات، ولا سيما المتاحف والتوثيق الأثري، وتعزيز دور المجتمع المحلي ‏والمبادرات التي يقدمها بوصفه شريكاً أساسياً في حماية التراث الوطني، وصون الهوية الثقافية.‏

وأشارت قطيفان إلى أن هذه المبادرات شكلت رافداً مهماً لعمل المديرية في جهود الحفاظ على التراث السوري، وأسهمت في ‏توثيق الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي، والمواقع الأثرية خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن حماية التراث الثقافي في ‏سوريا تواجه حالياً عدة تحديات أبرزها نقص التمويل والخبرات الفنية، فضلاً عن نقص الحراس والآليات والمعدات ‏اللازمة لحماية المواقع الأثرية.‏

أشار رئيس منظمة “تراث من أجل السلام” إسبر صابرين في تصريح مماثل، إلى ما تقوم به المنظمة في جمع ‏المنظمات العاملة في هذا المجال، والتعريف بجهودها، وتعزيز التشبيك بينها وبين المديرية العامة للآثار والمتاحف.‏

وبيّن أن هذه المبادرات المجتمعية التي يجري تسليط الضوء عليها هي نتاج جهود امتدت لسنوات طويلة، وتهدف إلى تعزيز ‏التعاون بين المنظمات والمديرية العامة للآثار والمتاحف، بما يسهم في صون التراث السوري.‏

‏ حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه

أوضح صابرين أن هذه المبادرات تميزت بجهود أشخاص آمنوا بأهمية التراث الثقافي، وواصلوا العمل على حمايته في ‏أصعب الظروف، وأسهموا في إبراز دوره في بناء السلام وتعزيز مقومات بناء سوريا، مبيناً أن عدداً منها بات معروفاً على ‏المستوى الدولي، بفضل أعماله والأبحاث التي تناولت جهوده.‏

وأكد حاجة سوريا إلى توسيع نطاق هذه المبادرات وتعزيز حضورها في مختلف المناطق، بما يدعم جهود حماية التراث ‏الثقافي والحفاظ عليه.‏

مشاريع ميدانية لحماية تراث تدمر

أشار مدير مشاريع مبادرة “صوت التدمريين” حسن علي، إلى أن مبادرته تنفذ مشاريع تهدف إلى حماية التراث الثقافي ‏والطبيعي، في مدينة تدمر، ودعم سكانها والحرفيين العاملين في المهن التراثية، من خلال برامج توثيقية ومجتمعية ‏ومشاريع ميدانية.‏

وبيّن علي أن المشاريع تضمن إعداد قاعدة بيانات للمدينة السكنية في تدمر، بهدف تقييم الأضرار التي لحقت بها، وتنظيم ‏ورشات توعية للأطفال ولقاءات مجتمعية مع الأهالي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ أعمال إزالة الألغام من المنطقة ‏الشمالية للمتحف، على مساحة تجاوزت ثلاثة كيلومترات مربعة، تمهيداً لإعادة تأهيل المنطقة وإدراجها ضمن مسار ‏الزيارات السياحية المرتقب للمدينة خلال السنوات المقبلة.‏

وتسعى المديرية العامة للآثار والمتاحف إلى تعزيز التعاون مع المنظمات والجمعيات العاملة في مجال التراث والثقافة عبر ‏توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون منها اتفاقيتا تعاون وقعتا في تموز الماضي مع مؤسسة الآغا خان للخدمات الثقافية ‌‏– سوريا والبعثة الأثرية الهنغارية، لترميم وإعادة تأهيل عدد من المواقع الأثرية في حلب وطرطوس، واستئناف أعمال ‏التنقيب والتأهيل في قلعة المرقب بمدينة بانياس.‏