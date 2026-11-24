دمشق-سانا
تتضاعف أهمية الحفاظ على التراث الثقافي السوري في ظل الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية والموروث الثقافي خلال سنوات الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري، ما يجعل الحفاظ عليه وصونه مسؤولية وطنية وثقافية تعتبر المبادرات المجتمعية جزءاً منها بوصفها رافداً مهماً لجهود حماية هذا الإرث والحفاظ عليه، والإسهام في مواجهة التحديات المرتبطة بتوثيقه وترميمه وإعادة تأهيله.
تعزيز دور المجتمع المحلي
أكدت معاونة المدير العام للشؤون الخارجية في المديرية العامة للآثار والمتاحف لينا قطيفان، في تصريح لـ سانا، اليوم الثلاثاء خلال ورشة عمل نظمتها المديرية بالتعاون مع منظمة “تراث من أجل السلام” (Heritage for Peace)، أهمية الاستعانة بالخبرات المتخصصة في مختلف المجالات، ولا سيما المتاحف والتوثيق الأثري، وتعزيز دور المجتمع المحلي والمبادرات التي يقدمها بوصفه شريكاً أساسياً في حماية التراث الوطني، وصون الهوية الثقافية.
وأشارت قطيفان إلى أن هذه المبادرات شكلت رافداً مهماً لعمل المديرية في جهود الحفاظ على التراث السوري، وأسهمت في توثيق الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي، والمواقع الأثرية خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن حماية التراث الثقافي في سوريا تواجه حالياً عدة تحديات أبرزها نقص التمويل والخبرات الفنية، فضلاً عن نقص الحراس والآليات والمعدات اللازمة لحماية المواقع الأثرية.
أشار رئيس منظمة “تراث من أجل السلام” إسبر صابرين في تصريح مماثل، إلى ما تقوم به المنظمة في جمع المنظمات العاملة في هذا المجال، والتعريف بجهودها، وتعزيز التشبيك بينها وبين المديرية العامة للآثار والمتاحف.
وبيّن أن هذه المبادرات المجتمعية التي يجري تسليط الضوء عليها هي نتاج جهود امتدت لسنوات طويلة، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين المنظمات والمديرية العامة للآثار والمتاحف، بما يسهم في صون التراث السوري.
حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه
أوضح صابرين أن هذه المبادرات تميزت بجهود أشخاص آمنوا بأهمية التراث الثقافي، وواصلوا العمل على حمايته في أصعب الظروف، وأسهموا في إبراز دوره في بناء السلام وتعزيز مقومات بناء سوريا، مبيناً أن عدداً منها بات معروفاً على المستوى الدولي، بفضل أعماله والأبحاث التي تناولت جهوده.
وأكد حاجة سوريا إلى توسيع نطاق هذه المبادرات وتعزيز حضورها في مختلف المناطق، بما يدعم جهود حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه.
مشاريع ميدانية لحماية تراث تدمر
أشار مدير مشاريع مبادرة “صوت التدمريين” حسن علي، إلى أن مبادرته تنفذ مشاريع تهدف إلى حماية التراث الثقافي والطبيعي، في مدينة تدمر، ودعم سكانها والحرفيين العاملين في المهن التراثية، من خلال برامج توثيقية ومجتمعية ومشاريع ميدانية.
وبيّن علي أن المشاريع تضمن إعداد قاعدة بيانات للمدينة السكنية في تدمر، بهدف تقييم الأضرار التي لحقت بها، وتنظيم ورشات توعية للأطفال ولقاءات مجتمعية مع الأهالي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ أعمال إزالة الألغام من المنطقة الشمالية للمتحف، على مساحة تجاوزت ثلاثة كيلومترات مربعة، تمهيداً لإعادة تأهيل المنطقة وإدراجها ضمن مسار الزيارات السياحية المرتقب للمدينة خلال السنوات المقبلة.
وتسعى المديرية العامة للآثار والمتاحف إلى تعزيز التعاون مع المنظمات والجمعيات العاملة في مجال التراث والثقافة عبر توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون منها اتفاقيتا تعاون وقعتا في تموز الماضي مع مؤسسة الآغا خان للخدمات الثقافية – سوريا والبعثة الأثرية الهنغارية، لترميم وإعادة تأهيل عدد من المواقع الأثرية في حلب وطرطوس، واستئناف أعمال التنقيب والتأهيل في قلعة المرقب بمدينة بانياس.