حملة للتبرع بالدم في الحولة بريف حمص دعماً لمخزون بنك الدم

حمص-سانا



نظمت منظمة أطباء بلا حدود بالتعاون مع مديرية صحة حمص، اليوم الأحد، حملة للتبرع بالدم أمام مركز تلدو الصحي في منطقة الحولة، بهدف تعزيز مخزون بنك الدم وتأمين وحدات إسعافية للمرضى، وسط إقبال جيد من الأهالي.

وأوضح مدير منطقة تلدو الصحية نايف القدور في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تستمر يوماً واحداً، وتهدف إلى رفد بنك الدم بالوحدات اللازمة لتلبية احتياجات المرضى، مشيراً إلى أنها تتيح للمتبرعين معرفة زمرهم الدموية، إلى جانب الاستفادة من الفحوص الطبية المرتبطة بعملية التبرع.

من جهته، بيّن الطبيب كميل كاشي، الطبيب الفاحص في العيادة المتنقلة لقطف الدم في تصريح مماثل، أن الفريق المشارك يعمل عبر سيارتين مجهزتين بمخبر لإجراء الفحوص اللازمة، بما فيها قياس مستوى خضاب الدم وتحديد الزمرة الدموية.

وأشار كاشي إلى أن إجراءات التبرع تتضمن تقييم الحالة الصحية للمتبرعين، والتحقق من الأدوية التي يتناولونها وأي موانع طبية محتملة، والتأكد من أن مستوى خضاب الدم ضمن الحدود المطلوبة، بما يضمن سلامة المتبرع.

خطة للوصول إلى 50 نقطة في حمص

ولفت كاشي إلى أن الإقبال على الحملة ممتاز، موضحاً أن هناك خطة لتنظيم حملات دورية تشمل مناطق الريف ومدينة حمص، والوصول إلى نحو 50 نقطة خلال قرابة 100 يوم، بهدف توسيع نطاق التبرع وتعزيز مخزون بنك الدم.

بدوره، أكد المشارك سعد حرفوش أن مشاركته جاءت بعد اطلاعه على الإعلان عن الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انطلاقاً من أهمية التبرع بالدم في تعزيز التكافل المجتمعي وتوفير وحدات للمرضى، ولا سيما الذين يحتاجون إليها قبل العمليات الجراحية أو خلالها.

ودعا حرفوش الأهالي إلى المشاركة في حملات التبرع، مؤكداً أن تأمين مخزون كافٍ من الدم يمثل مسؤولية إنسانية ومجتمعية، إذ قد يحتاج أي شخص في وقت ما إلى وحدات دم لإنقاذ حياته أو حياة أحد أفراد أسرته.

وتأتي الحملة استكمالاً للجهود الرامية إلى نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بأهميته بوصفه عملاً إنسانياً يسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وضمان توافر وحدات دم آمنة وكافية لتلبية احتياجات المشافي والحالات الإسعافية والمرضية، ولا سيما أصحاب الأمراض المزمنة.