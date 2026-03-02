سوريون عالقون في قطر بعد توقف حركة الطيران والسفارة السورية في الدوحة تتابع أوضاعهم

تامر تركماني.. حارس ذاكرة الثورة السورية مكرماً في المكتبة الوطنية بدمشق
افتتاح ثانوية بنات طرطوس ومدرسة محمد حسينية بعد إعادة التأهيل والترميم
لقاء أعضاء اللجنة الفرعية والهيئة الناخبة مع المرشحين لمجلس الشعب في تل أبيض شمال الرقة
شواطئ اللاذقية.. من مناطق محظورة زمن النظام البائد إلى مساحات متاحة للأهالي
المدير العام لمؤسسة التأمين لـ سانا: نعمل على افتتاح فروع جديدة ولدينا خطط تطوير شاملة
