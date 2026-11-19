لتحسين الواقع الخدمي.. البدء بأعمال تعبيد طريق الجابرية الحيوي في ريف حمص
إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء حي الفردوس بكفرسوسة في دمشق
علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي
علبي: سوريا متمسكة بحقوقها.. والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري يجب أن تتوقف
اتفاقية لنقل فرق الاستجابة الجنائية من مؤسسة حراس الحقيقة إلى وزارة الطوارئ
إدلب.. إطلاق حملة تشجير لزراعة نحو 550 ألف غرسة
استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة 4 إثر تعرض دوريتين لإطلاق نار في جرمانا
البطولة الوطنية الخامسة للمناظرات الجامعية تختتم فعالياتها على مدرج جامعة دمشق
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