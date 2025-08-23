إعادة تأهيل مدارس حمص انتصار العلم على ركام الدمار

سيربترو 2025 يختتم فعالياته.. زيادة بنسبة 80 بالمئة بالمساحة وعدد الدول المشاركة مقارنة
استمرار تسجيل طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لامتحانات دورة عام 2025م في دائرة الامتحانات بمديرية تربية حلب
الطاقم الطبي في مشفى المجتهد بدمشق يقدم الرعاية الطبية للمواطنين الذين أصيبوا جراء الاعتداء الإرهابي على كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة
هديتنا بجدارية، فعالية فنية مجتمعية تهدف لرسم ملامح مدينة طرطوس على الجدار بمشاركة العديد من الفرق التطوعية
قوات الجيش العربي السوري والأمن الداخلي تؤمن خروج عوائل من السويداء إلى مناطق آمنة
