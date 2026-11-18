دمشق-سانا
وقّعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اليوم الأربعاء اتفاقية مع مؤسسة حراس الحقيقة (TGF) لنقل فرق المؤسسة الخاصة بالاستجابة الجنائية بكامل كوادرها ومعداتها وسجلاتها وخبرتها التشغيلية إلى الوزارة، بحضور الهيئة الوطنية للمفقودين، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وترسيخ استدامة العمل في مجال الكشف عن مصير المفقودين وتوثيق الرفات البشرية.
وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في تصريح لـ سانا، أن العمل على تشكيل فرق الاستجابة الجنائية بدأ قبل سقوط النظام البائد بنحو عامين، وتلقت الفرق تدريبات متخصصة، إلى جانب دورات متعددة بإشراف مدربين دوليين، بهدف اكتساب الخبرات اللازمة للتعامل مع المقابر الجماعية.
وأوضح الصالح أن نقل الفرق يشكل خطوة نحو تعزيز فعالية العمل وترسيخ انتقال الخبرات والقدرات من مؤسسات المجتمع المدني إلى المؤسسات الوطنية، مبيناً أن خطط عمل الفرق خلال المرحلة المقبلة ستكون بإشراف الهيئة الوطنية للمفقودين ووفق رؤيتها، فيما ستواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تقديم الدعم للهيئة التي ستتولى الإشراف على الفرق وإدارتها.
إمكانيات وخبرات تقنية متقدمة
بدوره أشار المدير التنفيذي لمؤسسة حراس الحقيقة (TGF) فاروق الحبيب لـ سانا، إلى أن المؤسسة عملت على تأسيس فرق متخصصة في الكشف عن الجثث مجهولة الهوية وتحديد مصير المفقودين، نظراً لما تتطلبه هذه المهمة من إمكانيات وخبرات تقنية متقدمة.
ولفت إلى أن الفرق خضعت لتدريبات متعددة المراحل وتزوّدت بمعدات تتيح الكشف عن الرفات تحت الأرض وانتشالها وتوثيقها، بما يحفظ كرامة الضحايا ويسهم في التعرف على هوياتهم.
وبيّن أن مهام الفرق تشمل تلقي البلاغات، والكشف عن هوية الجثث مجهولة الهوية، وانتشالها وتوثيقها، وأخذ عينات الحمض النووي (DNA) لإرسالها إلى المخابر، وإعادة دفنها بما يحفظ كرامتها وهويتها ويتيح متابعة التحقيقات لاحقاً.
وأفاد بأن المؤسسة عملت خلال الأشهر الماضية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، على اعتماد السياسات والإجراءات والمعايير الوطنية للتعامل مع الجثث مجهولة الهوية، وصولاً الى إقرار هذه المعايير والالتزام بها، ونقل الفرق والمعدات والخبرات التشغيلية والبروتوكولات والبيانات إلى المؤسسة الوطنية المعنية.
وبيّن معاون رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين عمار عيسى أن نقل فرق الاستجابة الجنائية إلى وزارة الطوارئ يشكل خطوة مهمة نحو نقل الخبرات التي راكمتها مؤسسة حراس الحقيقة على مدى سنوات إلى إطار مؤسساتي، تمهيداً لنقل الفرق إلى الهيئة الوطنية للمفقودين، بما يسهم في تنظيم العمل الجنائي والحفاظ على سلامة الضحايا وكرامتهم.
ويذكر أن مؤسسة حراس الحقيقة (TGF) مؤسسة سورية غير ربحية، وتعمل على دعم العدالة الانتقالية، وكشف الحقيقة، وتوثيق الانتهاكات، والبحث عن المفقودين، ومساندة الضحايا وعائلاتهم، وحماية التراث الثقافي، وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساءلة في سوريا.