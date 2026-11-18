دمشق-سانا‏

وقّعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اليوم الأربعاء اتفاقية مع مؤسسة ‏حراس الحقيقة (‏TGF‏) لنقل فرق المؤسسة الخاصة بالاستجابة الجنائية ‏بكامل كوادرها ومعداتها وسجلاتها وخبرتها التشغيلية إلى الوزارة، بحضور ‏الهيئة الوطنية للمفقودين، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية ‏وترسيخ استدامة العمل في مجال الكشف عن مصير المفقودين وتوثيق ‏الرفات البشرية.‏

وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في تصريح لـ سانا، أن ‏العمل على تشكيل فرق الاستجابة الجنائية بدأ قبل سقوط النظام البائد بنحو ‏عامين، وتلقت الفرق تدريبات متخصصة، إلى جانب دورات متعددة ‏بإشراف مدربين دوليين، بهدف اكتساب الخبرات اللازمة للتعامل مع ‏المقابر الجماعية.

وأوضح الصالح أن نقل الفرق يشكل خطوة نحو تعزيز فعالية العمل وترسيخ ‏انتقال الخبرات والقدرات من مؤسسات المجتمع المدني إلى المؤسسات ‏الوطنية، مبيناً أن خطط عمل الفرق خلال المرحلة المقبلة ستكون بإشراف ‏الهيئة الوطنية للمفقودين ووفق رؤيتها، فيما ستواصل وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث تقديم الدعم للهيئة التي ستتولى الإشراف على الفرق وإدارتها.‏

إمكانيات وخبرات تقنية متقدمة

بدوره أشار المدير التنفيذي لمؤسسة حراس الحقيقة (‏TGF‏) فاروق الحبيب ‏لـ سانا، إلى أن المؤسسة عملت على تأسيس فرق متخصصة في الكشف عن الجثث ‏مجهولة الهوية وتحديد مصير المفقودين، نظراً لما تتطلبه هذه المهمة من ‏إمكانيات وخبرات تقنية متقدمة.‏

ولفت إلى أن الفرق خضعت لتدريبات متعددة المراحل وتزوّدت بمعدات ‏تتيح الكشف عن الرفات تحت الأرض وانتشالها وتوثيقها، بما يحفظ كرامة ‏الضحايا ويسهم في التعرف على هوياتهم.‏

وبيّن أن مهام الفرق تشمل تلقي البلاغات، والكشف عن هوية الجثث ‏مجهولة الهوية، وانتشالها وتوثيقها، وأخذ عينات الحمض النووي (‏DNA‏) ‏لإرسالها إلى المخابر، وإعادة دفنها بما يحفظ كرامتها وهويتها ويتيح متابعة ‏التحقيقات لاحقاً.‏

وأفاد بأن المؤسسة عملت خلال الأشهر الماضية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية ‏للمفقودين ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، على اعتماد السياسات ‏والإجراءات والمعايير الوطنية للتعامل مع الجثث مجهولة الهوية، وصولاً ‏الى إقرار هذه المعايير والالتزام بها، ونقل الفرق والمعدات والخبرات ‏التشغيلية والبروتوكولات والبيانات إلى المؤسسة الوطنية المعنية. ‏

وبيّن معاون رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين عمار عيسى أن نقل فرق ‏الاستجابة الجنائية إلى وزارة الطوارئ يشكل خطوة مهمة نحو نقل الخبرات ‏التي راكمتها مؤسسة حراس الحقيقة على مدى سنوات إلى إطار مؤسساتي، ‏تمهيداً لنقل الفرق إلى الهيئة الوطنية للمفقودين، بما يسهم في تنظيم العمل ‏الجنائي والحفاظ على سلامة الضحايا وكرامتهم.‏

ويذكر أن مؤسسة حراس الحقيقة (‏TGF‏) مؤسسة سورية غير ربحية، وتعمل ‏على دعم العدالة الانتقالية، وكشف الحقيقة، وتوثيق الانتهاكات، والبحث عن ‏المفقودين، ومساندة الضحايا وعائلاتهم، وحماية التراث الثقافي، وتعزيز ‏حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساءلة في سوريا.‏