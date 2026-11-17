المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويسا تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التعافي
محافظة حمص تعلن تفاصيل مشروع «سبل» لإزالة الأنقاض من 75 موقعاً
المنطقة الصناعية بالزبلطاني بين تحديات الإنتاج ومتطلبات التطوير
الشيباني وفيدان.. تعزيز العلاقات السورية التركية وتوسيع التعاون في مختلف المجالات
وزير المالية.. الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي وتوقعات بنمو كبير في السنوات القادمة
تعزيل المصارف الزراعية في السلحبية الشرقية بريف الرقة للحد من تضرر الأراضي
المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط: 175 مليون يورو لدعم أول حزمة مشاريع في سوريا
الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا
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