حمص-سانا
أعلنت محافظة حمص اليوم الثلاثاء تفاصيل مشروع «سبل» لإزالة الأنقاض في المحافظة، والذي يستهدف 75 موقعاً في مختلف مناطقها، بتمويل حكومي يبلغ نحو 3 ملايين دولار، وذلك بحضور محافظ حمص مرهف النعسان وبإشراف وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتهيئة الظروف للتعافي وإعادة الإعمار.
ويتضمن المشروع، الذي أطلقت المحافظة أعماله أول أمس، تنفيذ عمليات إزالة الأنقاض في عدد من المواقع، حيث بدأت الأعمال في مدينة القصير وقرية البويضة الشرقية، على أن تشمل مناطق أخرى خلال الفترة القادمة.
وسبقت أعمال الإزالة عمليات مسح ميداني نفذها فريق إزالة مخلفات الحرب، بهدف التأكد من سلامة المواقع وضمان حماية المدنيين والفرق العاملة.
إزالة الأنقاض تمثل مدخلاً للتعافي
وأوضح النعسان في تصريح للصحفيين أن إطلاق مشروع “سبل” في حمص لا يقتصر على إزالة الأنقاض، بل يشمل أيضاً السواتر الترابية وردم الخنادق، لافتاً إلى أن الكميات المستهدفة تبلغ نحو 750 ألف متر مكعب موزعة على 75 موقعاً في المحافظة.
وأشار النعسان إلى التحضيرات التي سبقت المشروع، عبر أعمال تنسيقٍ وتشكيل ورشات عملٍ ضمت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة، ومديري المناطق، ورؤساء الوحدات الإدارية، بهدف تحديد مواقع تراكم الأنقاض وتقدير كمياتها، واختيار المكبات المناسبة لنقلها إليها.
واستعرض النعسان واقع المحافظة التي كانت تعرضت خلال السنوات الماضية للقصف والتخريب من قبل النظام البائد، ما أدى لتراكم أكثر من مليون ونصف المليون متر مكعب من الأنقاض، ولا يزال جزءٌ منها يُشكل عائقاً أمام حركة المواطنين، ومظهراً من مظاهر الدمار، مؤكداً استمرار العمل خلال العام القادم لإزالة الكميات المتبقية.
وبالنسبة لإزالة الأنقاض من العقارات الخاصة أوضح النعسان أنها تتطلب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، داعياً أصحاب العقارات الراغبين بإزالة الأنقاض لتقديم طلباتهم لدى الوحدات الإدارية المعنية.
تهيئة الظروف لعودة النازحين
من جهته، أكد مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حمص بيبرس جندية في تصريحٍ مماثل، أن اختيار مدينة القصير لانطلاق المشروع يأتي لما تمثله من رمزيةٍ ثورية وتاريخية في محافظة حمص، معرباً عن الأمل في أن يُسهم المشروع في تهيئة الظروف لعودة الأهالي النازحين في المخيمات إلى مناطقهم، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وأشار جندية إلى أن الأعمال ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل مدينة حمص، ثم المناطق الشرقية تباعاً، على أن تتبع المرحلة الأولى مرحلة أخرى مقررة في منتصف العام القادم، بهدف استكمال إزالة الأنقاض في مختلف أنحاء المحافظة.
بدوره، أكد مدير منطقة القصير حسن محب الدين، أنه ستتم إزالة أنقاض من منطقة القصير بحدود 200 ألف متر مكعب من الأنقاض، مشيراً إلى أن المشروع يُشكل خطوةً أولى على طريق التعافي وإعادة الإعمار، وداعياً المواطنين إلى تقديم طلباتهم للمجالس المحلية والوحدات الإدارية لإزالة الأنقاض، والتعاون مع الورشات العاملة.
وسبق أن شهدت قرية البويضة الشرقية أعمال إزالة أنقاض ضمن حملة «فجر القصير» في أيار الماضي، كما نُفذت في مدينة القصير حملات خدمية ومبادرات تطوعية منذ التحرير، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتعزيز السلامة العامة.