حمص-سانا

أعلنت محافظة حمص اليوم الثلاثاء تفاصيل مشروع «سبل» لإزالة الأنقاض في المحافظة، والذي ‏يستهدف 75 موقعاً في مختلف مناطقها، بتمويل حكومي يبلغ نحو 3 ملايين دولار، وذلك ‏بحضور محافظ حمص مرهف النعسان وبإشراف وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بهدف ‏تحسين الواقع الخدمي وتهيئة الظروف للتعافي وإعادة الإعمار.‏

ويتضمن المشروع، الذي أطلقت المحافظة أعماله أول أمس، تنفيذ عمليات إزالة الأنقاض في ‏عدد من المواقع، حيث بدأت الأعمال في مدينة القصير وقرية البويضة الشرقية، على أن تشمل ‏مناطق أخرى خلال الفترة القادمة.‏

وسبقت أعمال الإزالة عمليات مسح ميداني نفذها فريق إزالة مخلفات الحرب، بهدف التأكد من ‏سلامة المواقع وضمان حماية المدنيين والفرق العاملة.‏

إزالة الأنقاض تمثل مدخلاً للتعافي

وأوضح النعسان في تصريح للصحفيين أن إطلاق مشروع “سبل” في حمص لا يقتصر على ‏إزالة الأنقاض، بل يشمل أيضاً السواتر الترابية وردم الخنادق، لافتاً إلى أن الكميات المستهدفة ‏تبلغ نحو 750 ألف متر مكعب موزعة على 75 موقعاً في المحافظة.‏

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وأشار النعسان إلى التحضيرات التي سبقت المشروع، عبر أعمال تنسيقٍ وتشكيل ورشات عملٍ ‏ضمت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة، ومديري المناطق، ورؤساء الوحدات ‏الإدارية، بهدف تحديد مواقع تراكم الأنقاض وتقدير كمياتها، واختيار المكبات المناسبة لنقلها ‏إليها.‏

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واستعرض النعسان واقع المحافظة التي كانت تعرضت خلال السنوات الماضية للقصف ‏والتخريب من قبل النظام البائد، ما أدى لتراكم أكثر من مليون ونصف المليون متر مكعب من ‏الأنقاض، ولا يزال جزءٌ منها يُشكل عائقاً أمام حركة المواطنين، ومظهراً من مظاهر الدمار، ‏مؤكداً استمرار العمل خلال العام القادم لإزالة الكميات المتبقية.‏

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وبالنسبة لإزالة الأنقاض من العقارات الخاصة أوضح النعسان أنها تتطلب استكمال الإجراءات ‏القانونية اللازمة، داعياً أصحاب العقارات الراغبين بإزالة الأنقاض لتقديم طلباتهم لدى الوحدات ‏الإدارية المعنية.‏

تهيئة الظروف لعودة النازحين

من جهته، أكد مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حمص بيبرس جندية في تصريحٍ ‏مماثل، أن اختيار مدينة القصير لانطلاق المشروع يأتي لما تمثله من رمزيةٍ ثورية وتاريخية في ‏محافظة حمص، معرباً عن الأمل في أن يُسهم المشروع في تهيئة الظروف لعودة الأهالي ‏النازحين في المخيمات إلى مناطقهم، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.‏

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‏وأشار جندية إلى أن الأعمال ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل مدينة حمص، ثم المناطق ‏الشرقية تباعاً، على أن تتبع المرحلة الأولى مرحلة أخرى مقررة في منتصف العام القادم، بهدف ‏استكمال إزالة الأنقاض في مختلف أنحاء المحافظة.‏

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بدوره، أكد مدير منطقة القصير حسن محب الدين، أنه ستتم إزالة أنقاض من منطقة القصير ‏بحدود 200 ألف متر مكعب من الأنقاض، مشيراً إلى أن المشروع يُشكل خطوةً أولى على ‏طريق التعافي وإعادة الإعمار، وداعياً المواطنين إلى تقديم طلباتهم للمجالس المحلية والوحدات ‏الإدارية لإزالة الأنقاض، والتعاون مع الورشات العاملة.‏

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وسبق أن شهدت قرية البويضة الشرقية أعمال إزالة أنقاض ضمن حملة «فجر القصير» في ‏أيار الماضي، كما نُفذت في مدينة القصير حملات خدمية ومبادرات تطوعية منذ التحرير، بهدف ‏تحسين الواقع الخدمي وتعزيز السلامة العامة.‏