الرقة-سانا

باشرت مديرية الموارد المائية في الرقة اليوم الثلاثاء، أعمال تعزيل المصارف الزراعية ‏في منطقة السلحبية الشرقية بريف المحافظة، استجابةً لشكاوى الأهالي والمزارعين، ‏بهدف تحسين تصريف المياه المتجمعة وخفض مناسيب المياه الجوفية، التي تسببت ‏بأضرار طالت نحو ألفي دونم من الأراضي الزراعية.‏

وأوضح مدير الموارد المائية في الرقة المهندس أحمد العجاجي في تصريح لـ سانا، أن ‏المديرية استجابت لمطالب المزارعين بعد إجراء كشف ميداني على المصارف التي ‏تحتاج إلى التعزيل، حيث جرى توجيه الآليات اللازمة لفتحها وتحسين قدرتها على ‏تصريف المياه باتجاه النهر، بما يسهم في خفض مناسيب المياه، والحد من الأضرار ‏التي تهدد الأراضي الزراعية.‏

وبيّن العجاجي أن مشكلة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في المنطقة تعود إلى سنوات ‏سابقة، نتيجة تسرب مياه الري الجائر ووجود مصارف غير معزولة، إضافة إلى ‏طبيعة المنطقة المنخفضة والقريبة من مجرى النهر، مشيراً إلى أن الهطولات المطرية ‏الغزيرة خلال الأسبوع الماضي أسهمت بزيادة تجمع المياه وارتفاع مناسيبها إلى ‏مستويات قريبة من سطح الأرض.‏

وقال: إن أعمال التعزيل الحالية تمثل معالجة إسعافية، فيما يتطلب الحل الجذري ‏تنفيذ مشاريع للصرف الجوفي، باستخدام آليات الناعورة أو من خلال التعاقد مع ‏الجهات المعنية، بما يضمن معالجة مشكلة ارتفاع المياه الجوفية بصورة مستدامة ‏وإعادة الأراضي إلى وضعها الطبيعي.‏

من جهتهم، أكد عدد من أهالي السلحبية الشرقية أهمية استمرار أعمال التعزيل، ‏وضرورة دعم مديرية الموارد المائية بالآليات الثقيلة، حيث بيّن إبراهيم الهادي أحد ‏أهالي المنطقة، أن الصرف الجوفي يشكل الحل الأكثر فاعلية لمعالجة مشكلة ارتفاع ‏المياه، فيما اعتبر مصعب الهادي بدء أعمال تعزيل المصارف، خطوة مهمة للتخفيف ‏من الأضرار الحالية.‏