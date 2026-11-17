الرقة-سانا
باشرت مديرية الموارد المائية في الرقة اليوم الثلاثاء، أعمال تعزيل المصارف الزراعية في منطقة السلحبية الشرقية بريف المحافظة، استجابةً لشكاوى الأهالي والمزارعين، بهدف تحسين تصريف المياه المتجمعة وخفض مناسيب المياه الجوفية، التي تسببت بأضرار طالت نحو ألفي دونم من الأراضي الزراعية.
وأوضح مدير الموارد المائية في الرقة المهندس أحمد العجاجي في تصريح لـ سانا، أن المديرية استجابت لمطالب المزارعين بعد إجراء كشف ميداني على المصارف التي تحتاج إلى التعزيل، حيث جرى توجيه الآليات اللازمة لفتحها وتحسين قدرتها على تصريف المياه باتجاه النهر، بما يسهم في خفض مناسيب المياه، والحد من الأضرار التي تهدد الأراضي الزراعية.
وبيّن العجاجي أن مشكلة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في المنطقة تعود إلى سنوات سابقة، نتيجة تسرب مياه الري الجائر ووجود مصارف غير معزولة، إضافة إلى طبيعة المنطقة المنخفضة والقريبة من مجرى النهر، مشيراً إلى أن الهطولات المطرية الغزيرة خلال الأسبوع الماضي أسهمت بزيادة تجمع المياه وارتفاع مناسيبها إلى مستويات قريبة من سطح الأرض.
وقال: إن أعمال التعزيل الحالية تمثل معالجة إسعافية، فيما يتطلب الحل الجذري تنفيذ مشاريع للصرف الجوفي، باستخدام آليات الناعورة أو من خلال التعاقد مع الجهات المعنية، بما يضمن معالجة مشكلة ارتفاع المياه الجوفية بصورة مستدامة وإعادة الأراضي إلى وضعها الطبيعي.
من جهتهم، أكد عدد من أهالي السلحبية الشرقية أهمية استمرار أعمال التعزيل، وضرورة دعم مديرية الموارد المائية بالآليات الثقيلة، حيث بيّن إبراهيم الهادي أحد أهالي المنطقة، أن الصرف الجوفي يشكل الحل الأكثر فاعلية لمعالجة مشكلة ارتفاع المياه، فيما اعتبر مصعب الهادي بدء أعمال تعزيل المصارف، خطوة مهمة للتخفيف من الأضرار الحالية.