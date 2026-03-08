جولة لمدير منطقة عين العرب على ناحية الشيوخ بريف حلب للاطلاع على واقع الخدمات

سوق ميلادي لمدارس الأحد الأرثوذكسية في كنيسة رقاد السيدة بطرطوس
وزيرا المالية والاتصالاتيشاركان في اجتماع الطاولة المستديرة السوري السعودي بالرياض
قبتان الجبل.. بداية الحكاية ونقطة العبور نحو الحرية
افتتاح مسجد حلفايا الكبير بريف حماة بعد إعادة تأهيله بحضور رسمي وشعبي
الرئيس الشرع: سوريا ملتزمة بمحاسبة من يعتدي على أي مدني لأنها دولة قانون
