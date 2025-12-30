وزير الطوارئ وإدارة الكوارث لـ سانا: العملة الجديدة تعبر عن ثقافة السوريين عبر الزمن

مشاهد جوية من العرض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع من أوتستراد المزة إلى ساحة الأمويين
مصابون يتلقون العلاج في مشفى الرازي بحلب جراء استهداف قسد للأحياء السكنية بالرشاشات والمدفعية
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور
أهالي غزة يستقبلون مئات الأسرى الفلسطينيين بعد تحررهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي
من احتفالات أهالي اللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
