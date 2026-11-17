كلمة المفوضة الأوروبية في انطلاق أعمال منتدى “تنسيق الشراكة من أجل سوريا” في دمشق
الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا
دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى الشراكة من أجل سوريا
مشروع زراعي في ريف إدلب ينتج أسمدة عضوية طبيعية باستخدام ديدان الأرض
أهالي قرية الجبين بريف حماة يطالبون بإيصال الكهرباء لتأمين احتياجات السكان ومياه الشرب
ملتقى الاستثمار السياحي بدمشق يبحث آفاق تعزيز الشراكات بين سوريا والدول العربية
الصالح يؤكد من بروكسل أهمية تعزيز التعاون السوري الأوكراني في مجال إزالة الألغام
حماية قطاع المعادن الثمينة من الجرائم المالية محور ورشة بدمشق
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