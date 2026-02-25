حملة توعية في حماة وريفها حول مخاطر مخلفات الحرب

حماة-سانا

تواصل مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة تنفيذ حملات توعية في المدينة وريف المحافظة، للتعريف بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة، وذلك في إطار جهودها للحد من الإصابات وحماية السكان، ولا سيما الأطفال.

وأوضح عضو فريق المسح والتوعية في مركز إزالة الذخائر بالمديرية، حيان محمد لمراسل سانا، أن فرق المركز استهدفت المدارس بهدف توعية الطلاب والتلاميذ حول مخاطر هذه المخلفات، وضرورة عدم الاقتراب منها عند مصادفتها، لافتاً إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة لمخاطر العبث بالأجسام الغريبة.

وأشار محمد إلى أن حملة التوعية التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث شملت اليوم مدارس في قرى الكركات والتوبه وميدان الغزال وكفرزيتا ومورك، حيث قدّم الفريق إرشادات ونصائح ومعايير أمن وسلامة للتلاميذ حول كيفية التصرف عند مواجهة أي جسم مشبوه، والإجراءات الواجب اتباعها كخطوة وقائية أساسية.

وتشهد العديد من المناطق في سوريا، انتشاراً لمخلفات الحرب، ما يشكل خطراً على سلامة المدنيين ويستدعي استمرار حملات التوعية وجهود الإزالة.