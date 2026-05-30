مديرية الطوارئ بالحسكة تشدد على تجنب حرق الأعشاب خلال موسم الحصاد ‏

الحسكة-سانا
أكدت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة على الأهالي ضرورة تجنب حرق الأعشاب المجاورة للمنازل أو حرق بقايا الحصاد، لما يشكله ذلك من خطر على السلامة العامة، ويزيد من احتمالية نشوب الحرائق.
ونقلت مديرية إعلام محافظة الحسكة عن مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم الشهاب قوله: إن فرق المديرية استجابت خلال اليومين الماضيين لعدد من الحرائق الناجمة عن حرق الأعشاب والحصيد، الأمر الذي يستنزف الجهود والموارد، ويؤثر في جاهزية الآليات المخصصة للاستجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، وخاصة في ظل اتساع المساحات الزراعية ودخول موسم الحصاد.
وشدد الشهاب، على أهمية تعزيز التعاون بين الأهالي وفرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المنتشرة في مختلف المناطق، من خلال تجهيز الجرارات والصهاريج، والمساهمة بأعمال الاستجابة عند الحاجة، بما يدعم سرعة السيطرة على الحرائق، ويحد من انتشارها.
ودعا الشهاب إلى ضرورة الإبلاغ عن الحرائق عبر رقم عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث المعمم سابقاً، أو من خلال مجموعات “واتساب” التي تم تفعيلها في المناطق والنواحي، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات.
وكان ناشطو المجتمع المدني في الحسكة، أطلقوا في الـ 16 من أيار الجاري حملة توعوية تحت اسم “سنابل الأمل”، تهدف إلى توعية المزارعين بمخاطر الحرائق التي قد تصيب المحاصيل الزراعية خلال موسم الحصاد وسبل تلافيها.