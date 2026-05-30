مديرية الطوارئ بالحسكة تشدد على تجنب حرق الأعشاب خلال موسم الحصاد ‏

الحسكة-سانا‏

أكدت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة على الأهالي ضرورة تجنب ‏حرق الأعشاب المجاورة للمنازل أو حرق بقايا الحصاد، لما يشكله ذلك من ‏خطر على السلامة العامة، ويزيد من احتمالية نشوب الحرائق.‏

ونقلت مديرية إعلام محافظة الحسكة عن مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ‏في الحسكة عبد الحليم الشهاب قوله: إن فرق المديرية استجابت خلال اليومين ‏الماضيين لعدد من الحرائق الناجمة عن حرق الأعشاب والحصيد، الأمر الذي ‏يستنزف الجهود والموارد، ويؤثر في جاهزية الآليات المخصصة للاستجابة لحرائق ‏المحاصيل الزراعية، وخاصة في ظل اتساع المساحات الزراعية ودخول موسم ‏الحصاد.‏

وشدد الشهاب، على أهمية تعزيز التعاون بين الأهالي وفرق وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث المنتشرة في مختلف المناطق، من خلال تجهيز الجرارات ‏والصهاريج، والمساهمة بأعمال الاستجابة عند الحاجة، بما يدعم سرعة السيطرة ‏على الحرائق، ويحد من انتشارها.‏

ودعا الشهاب إلى ضرورة الإبلاغ عن الحرائق عبر رقم عمليات مديرية الطوارئ ‏وإدارة الكوارث المعمم سابقاً، أو من خلال مجموعات “واتساب” التي تم تفعيلها في ‏المناطق والنواحي، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات.‏

وكان ناشطو المجتمع المدني في الحسكة، أطلقوا في الـ 16 من أيار الجاري حملة ‏توعوية تحت اسم “سنابل الأمل”، تهدف إلى توعية المزارعين بمخاطر الحرائق ‏التي قد تصيب المحاصيل الزراعية خلال موسم الحصاد وسبل تلافيها.‏