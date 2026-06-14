شركات صينية تستكشف فرص الاستثمار والتوسع في السوق ‏السورية عبر معرض بيلدكس

دمشق-سانا‏

قدمت الشركات الصينية المشاركة في معرض بيلدكس الدولي ‏للبناء بدورته الرابعة والعشرين بدمشق طيفاً واسعاً من المنتجات ‏والتقنيات المرتبطة بقطاع البناء والتمديدات الصحية والألمنيوم ‏والمنسوجات الصناعية، في مشاركة عكست اهتماماً متزايداً بالسوق ‏السورية، ورغبة واضحة في بناء شراكات استثمارية جديدة.‏‏

وأكد ممثلو هذه الشركات أن المعرض وفّر لهم رؤية أوضح لحجم ‏السوق واحتياجاتها، وفتح الباب أمام شراكات واستثمارات مستقبلية ‏يمكن أن تسهم في دعم قطاع البناء، وتعزيز التعاون السوري – ‏الصيني خلال المرحلة المقبلة.‏

وفي تصريح لـ سانا، اعتبر يعقوب بن شعبان ممثل إحدى الشركات ‏الصينية المتخصصة بصناعة الأنابيب والتمديدات الصحية، أن ‏المشاركة فرصة مهمة لتعزيز الحضور الصيني في سوريا، وأن ‏الشركة تدرس الحصول على رخصة عمل، وافتتاح مستودع ومركز ‏توزيع لتلبية الطلب المتزايد، كما تلقت طلبات عديدة من الزبائن ‏السوريين.‏

منتجات عالية الجودة وشراكات قيد التشكل

من جانبه، ذكر لوقا جو ممثل شركة متخصصة في صناعة أبواب ‏الألمنيوم، أن المعرض أتاح للشركة فرصة التعريف بمنتجاتها ذات ‏المتانة العالية، مبيناً أن فريقها التقى عدداً من التجار السوريين، ‏وناقش معهم فرص التعاون، وأن الانطباعات الإيجابية التي تشكلت ‏لديهم تعزز إمكانية بدء تعاون فعلي خلال الفترة المقبلة.‏‏

منتجات عالية الجودة وشوادر

بدوره، أكد محمد كيفبا من شركة متخصصة بإنتاج الشوادر ‏والمنسوجات الصناعية، أن معرض بيلدكس شكّل منصة مهمة ‏للتواصل مع التجار السوريين، حيث جرت مناقشات حول الأسعار ‏والمواصفات وإمكانيات التوريد، لافتاً إلى أن الصورة النمطية ‏القديمة عن المنتجات الصينية تتغير اليوم مع توفر مستويات عالية ‏من الجودة وبأسعار منافسة.‏

ولفت هاي بني، ممثل شركة تعمل في مجال قص الحديد والرخام إلى ‏أن الهدف من المشاركة عرض أحدث منتجات الشركة، والتعريف ‏بتقنياتها الحديثة الموجهة للسوقين المحلية والإقليمية، مبيناً أن ‏المعرض فرصة مهمة للتواصل مع العملاء والشركاء والمهتمين ‏بقطاع البناء، ولتعزيز حضور الشركة، ومواكبة تطورات القطاع.‏

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وكانت فعاليات معرض بيلدكس انطلقت الأربعاء ‌‏الماضي، في ‏مدينة المعارض بدمشق وتختتم اليوم الأحد، حيث تشارك فيه ‌‏شركات ومكاتب ‌‏متخصصة في تقنيات المياه والاستدامة البيئية، ‌‏وشركات ‏التطوير ‏العقاري، ‏والمكاتب الهندسية، والآليات الثقيلة ‏والمتوسطة والخفيفة، ‌‏إضافةً إلى ‏مؤسسات مصرفية ‏وشركات ‏أنظمة الأمن والسلامة‌‏.‏