شركات صينية تستكشف فرص الاستثمار والتوسع في السوق ‏السورية عبر معرض بيلدكس

دمشق-سانا
قدمت الشركات الصينية المشاركة في معرض بيلدكس الدولي للبناء بدورته الرابعة والعشرين بدمشق طيفاً واسعاً من المنتجات والتقنيات المرتبطة بقطاع البناء والتمديدات الصحية والألمنيوم والمنسوجات الصناعية، في مشاركة عكست اهتماماً متزايداً بالسوق السورية، ورغبة واضحة في بناء شراكات استثمارية جديدة.
وأكد ممثلو هذه الشركات أن المعرض وفّر لهم رؤية أوضح لحجم السوق واحتياجاتها، وفتح الباب أمام شراكات واستثمارات مستقبلية يمكن أن تسهم في دعم قطاع البناء، وتعزيز التعاون السوري – الصيني خلال المرحلة المقبلة.
وفي تصريح لـ سانا، اعتبر يعقوب بن شعبان ممثل إحدى الشركات الصينية المتخصصة بصناعة الأنابيب والتمديدات الصحية، أن المشاركة فرصة مهمة لتعزيز الحضور الصيني في سوريا، وأن الشركة تدرس الحصول على رخصة عمل، وافتتاح مستودع ومركز توزيع لتلبية الطلب المتزايد، كما تلقت طلبات عديدة من الزبائن السوريين.
منتجات عالية الجودة وشراكات قيد التشكل
من جانبه، ذكر لوقا جو ممثل شركة متخصصة في صناعة أبواب الألمنيوم، أن المعرض أتاح للشركة فرصة التعريف بمنتجاتها ذات المتانة العالية، مبيناً أن فريقها التقى عدداً من التجار السوريين، وناقش معهم فرص التعاون، وأن الانطباعات الإيجابية التي تشكلت لديهم تعزز إمكانية بدء تعاون فعلي خلال الفترة المقبلة.
منتجات عالية الجودة وشوادر
بدوره، أكد محمد كيفبا من شركة متخصصة بإنتاج الشوادر والمنسوجات الصناعية، أن معرض بيلدكس شكّل منصة مهمة للتواصل مع التجار السوريين، حيث جرت مناقشات حول الأسعار والمواصفات وإمكانيات التوريد، لافتاً إلى أن الصورة النمطية القديمة عن المنتجات الصينية تتغير اليوم مع توفر مستويات عالية من الجودة وبأسعار منافسة.
ولفت هاي بني، ممثل شركة تعمل في مجال قص الحديد والرخام إلى أن الهدف من المشاركة عرض أحدث منتجات الشركة، والتعريف بتقنياتها الحديثة الموجهة للسوقين المحلية والإقليمية، مبيناً أن المعرض فرصة مهمة للتواصل مع العملاء والشركاء والمهتمين بقطاع البناء، ولتعزيز حضور الشركة، ومواكبة تطورات القطاع.
وكانت فعاليات معرض بيلدكس انطلقت الأربعاء الماضي، في مدينة المعارض بدمشق وتختتم اليوم الأحد، حيث تشارك فيه شركات ومكاتب متخصصة في تقنيات المياه والاستدامة البيئية، وشركات التطوير العقاري، والمكاتب الهندسية، والآليات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إضافةً إلى مؤسسات مصرفية وشركات أنظمة الأمن والسلامة.