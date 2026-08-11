وزارة الأوقاف تعزّز حضور المسجد في المجتمع عبر مهرجان “صيف سوريا”

وزير الثقافة محمد ياسين الصالح لـ سانا: حملة “فداء لحماة” تجسيد لثقافة العطاء
ورشة الثانوية المهنية في مدينة السلام بالقنيطرة تحول الخشب إلى مقاعد دراسية متقنة
مشاركة واسعة لشركات الشحن والاستيراد في معرض دمشق الدولي
نادي جرمانا يبلغ التجمع المؤهل للدرجة الأولى بفوزه على الضمير بخمسة أهداف نظيفة
“عالم الجمال”.. افتتاح الدورة السادسة من المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى