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Reading: “نستعيد بيئتنا.. ونكمل الحكاية”.. فعاليات متنوعة ومعرض للمنتجات الصديقة للبيئة في إدلب
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“نستعيد بيئتنا.. ونكمل الحكاية”.. فعاليات متنوعة ومعرض للمنتجات الصديقة للبيئة في إدلب

مشاهد جوية تُظهر امتلاء رام بليون في جبل الزاوية بريف إدلب
توصيل خط توتر منخفض يغذي ساحة بصرى استكمالاً لخطة صيانة الشبكات في محافظة درعا
محافظ حلب عزام الغريب يفتتح مبنى بنك الدم بعد انتهاء أعمال التأهيل والصيانة
توزيع مساعدات غذائية على الوافدين من السويداء في المليحة الشرقية والغربية بدرعا
أهالي معضمية الشام: سنحيي ذكرى الضحايا دائماً ولن نسمح للمجرمين بالإفلات من العقاب
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