“نستعيد بيئتنا.. ونكمل الحكاية”.. فعاليات متنوعة ومعرض للمنتجات الصديقة للبيئة في إدلب
ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.. يوم للعروض الريادية
جهود العودة تتواصل.. 372 عائلة تغادر الحسكة وتعود إلى مناطقها الأصلية في ريف رأس العين
الرئيس الشرع وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم
اجتماع بين مجموعة البنك الدولي وممثلين عن الوزارات السورية في دمشق
”عينك على حلب”.. تطبيق لشكاوى المواطنين حول خدمات النظافة بالمدينة
ورشات تدريبية في حمص لتعزيز الابتكار وتأهيل الشباب لسوق العمل
مباحثات نقابية سورية مصرية لتعزيز التعاون وتطوير مجالات التدريب والتأهيل
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