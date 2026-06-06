دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات إحصائيات تعامل مركز أمن المعلومات الوطني مع التهديدات السيبرانية خلال شهر أيار الماضي، في إطار جهوده المستمرة لحماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني.
وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها على الفيس بوك اليوم السبت، أن المركز نجح في التصدي لأكثر من 4.6 ملايين هجمة سيبرانية، ورصد وتتبع أكثر من 13 ألف مصدر لتلك الهجمات، مؤكدةً استمرار كوادرها في العمل لضمان استقرار الشبكات، وحماية البيانات الوطنية، وضمان موثوقية الخدمات الإلكترونية.
وتأتي هذه الجهود في إطار عمل مركز أمن المعلومات الوطني الرامي إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطنية، ورفع مستوى الحماية والاستجابة للتهديدات الإلكترونية التي تستهدف الأنظمة والشبكات والخدمات الرقمية.
هيئة خدمات تقانة المعلومات: التصدي لأكثر من 4.6 ملايين هجمة سيبرانية في أيار الماضي
دمشق-سانا