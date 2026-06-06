هيئة خدمات تقانة المعلومات: التصدي لأكثر من 4.6 ملايين هجمة سيبرانية ‏في أيار الماضي

دمشق-سانا‏

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أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات إحصائيات تعامل مركز أمن ‏المعلومات الوطني مع التهديدات السيبرانية خلال شهر أيار الماضي، في ‏إطار جهوده المستمرة لحماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني.‏

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وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها على الفيس بوك اليوم السبت، أن المركز ‏نجح في التصدي لأكثر من 4.6 ملايين هجمة سيبرانية، ورصد وتتبع أكثر ‏من 13 ألف مصدر لتلك الهجمات، مؤكدةً استمرار كوادرها في العمل ‏لضمان استقرار الشبكات، وحماية البيانات الوطنية، وضمان موثوقية ‏الخدمات الإلكترونية.‏

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وتأتي هذه الجهود في إطار عمل مركز أمن المعلومات الوطني الرامي إلى ‏تعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطنية، ورفع مستوى الحماية والاستجابة ‏للتهديدات الإلكترونية التي تستهدف الأنظمة والشبكات والخدمات الرقمية.‏