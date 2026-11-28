كلمة “صديق”… شيفرة النصر التي بشرت السوريين مع كل تقدم ميداني للثوار.
بعد إعادة تأهيله… افتتاح الجامع الأموي الصغير في مدينة دوما بريف دمشق
إضاءة أول شجرة ميلاد بدمشق في حي الدويلعة
تواصل أعمال تأهيل دوار الشيخ ضاهر في مدينة اللاذقية للتخفيف من الازدحام المروري وتحسين المشهد البصري
وزيرة الشؤون الاجتماعية تفتتح مركزي تمكين وتنمية مجتمعية في حماة
أوقاف القنيطرة تكرّم 400 طالب وطالبة من حفظة أجزاء من القرآن الكريم
مسير سيارات على كورنيش طرطوس البحري إحياءً لذكرى انطلاق معركة “ردع العدوان”
تخريج الدفعة الأولى لصف الضباط بعد التحرير في المجمع التدريبي الأمني الثالث بريف دمشق
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