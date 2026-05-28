إجراء احترازي.. اكتمال تجهيز مركزي إيواء الحويقة الشرقية والغربية بدير الزور

دير الزور-سانا

أكملت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور بالتنسيق مع مديرية التربية وغرفة الطوارئ، تجهيز مركزي إيواء الحويقة الشرقية والغربية، لاستقبال الأهالي في حال حدوث أي طارئ.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، كإجراءات احترازية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

وبين مدير مدرسة التطبيقات في الحويقة الشرقية معاذ الحمد لـ سانا، أن مديرية التربية في دير الزور وجهت منذ ساعات الصباح الأولى بتجهيز المدرسة كمركز إيواء مؤقت، تحسباً لأي مستجدات قد تنتج عن فيضان نهر الفرات، وذلك بهدف تأمين مكان آمن للأهالي ريثما يتم تجاوز الحالة الطارئة.

بدوره، أوضح عبد القادر البيك مدير إحدى الجمعيات الخيرية المساهمة، أن خطة الاستجابة الطارئة التي أطلقتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل شملت تجهيز مدرستين لاستقبال الوافدين أو المتضررين المحتملين من الفيضانات، هما مدرسة التطبيقات في الحويقة الشرقية، ومدرسة عمر بن الخطاب في الحويقة الغربية.

وأشار البيك إلى أن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي أولي في حال استمرار ارتفاع منسوب المياه، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الاستجابة ستتضمن تقديم مساعدات إغاثية متنوعة تشمل المواد الغذائية والبطانيات والمواد العينية للأسر المتضررة عند الحاجة.

وتحدث أحمد السهو رئيس جمعية أخرى مساهمة عن أعمال التجهيز في مركز إيواء مدرسة عمر بن الخطاب، والتي تضمنت إخراج المقاعد وتنظيف الغرف وتجهيزها لاستقبال الأهالي عند الضرورة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور قيامها بتجهيز مركزي إيواء ‏لإجلاء المدنيين من منطقتي حويجة صكر وحويجة كاطع، وذلك في إطار ‏الإجراءات الاحترازية المتخذة مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات‎.

‏وخلال الأيام الماضية، شهد منسوب نهر الفرات ارتفاعاً واضحاً، نتيجة ‏ارتفاع معدلات الأمطار في مناطق شمال وشرق سوريا، خلال الموسم ‌‏الحالي‏ ‏إلى مستويات غير مسبوقة، وزيادة كميات المياه الممررة عبر السدود ‏المقامة ‏عليه، حيث مرر الجانب التركي نحو 2000 متر مكعب في ‏الثانية، مع فتح ‏جميع بوابات المفيض، وفق ما ذكر المدير العام لمؤسسة سد الفرات هيثم ‏بكور.‏