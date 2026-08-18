قوى الأمن الداخلي تقبض على قيادي بارز في “داعش” بريف منبج

حلب-سانا
ألقت قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، القبض على المدعو حمزة عبد الله محمد الملقب بـ “أبو جهاد المهاجر”، والمصنّف كأحد القياديين العسكريين البارزين في تنظيم “داعش”، وذلك عبر عملية أمنية محكمة نُفّذت في ريف مدينة منبج بمحافظة حلب.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المقبوض عليه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في تنظيم “داعش” الإرهابي، كما سبق له أن شغل منصب نائب العسكري العام السابق للتنظيم، الملقب بـ”الحارثي”، وقبل ذلك تولّى مسؤولية “ولاية إدلب” التابعة للتنظيم مستخدماً اللقب ذاته.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة خلايا وقيادات تنظيم “داعش” الإرهابي وتفكيك شبكاته، ومنع محاولاته الرامية إلى إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين والاستقرار في البلاد.
وكانت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت في تموز الماضي عملية أمنية في محافظة حلب وريفها أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، وضبط مواد متفجرة وعبوات، وأسلحة كانت بحوزتهم.