قوى الأمن الداخلي تقبض على قيادي بارز في “داعش” بريف منبج

حلب-سانا‏

ألقت قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ‏القبض على المدعو حمزة عبد الله محمد الملقب بـ “أبو جهاد المهاجر”، والمصنّف ‏كأحد القياديين العسكريين البارزين في تنظيم “داعش”، وذلك عبر عملية أمنية محكمة ‏نُفّذت في ريف مدينة منبج بمحافظة حلب.‏

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وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المقبوض ‏عليه شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في تنظيم “داعش” الإرهابي، كما سبق ‏له أن شغل منصب نائب العسكري العام السابق للتنظيم، الملقب بـ”الحارثي”، وقبل ‏ذلك تولّى مسؤولية “ولاية إدلب” التابعة للتنظيم مستخدماً اللقب ذاته.‏

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ولفتت الوزارة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة ‏خلايا وقيادات تنظيم “داعش” الإرهابي وتفكيك شبكاته، ومنع محاولاته الرامية إلى ‏إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين والاستقرار في البلاد.‏

وكانت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت في تموز ‏الماضي عملية أمنية في محافظة حلب وريفها أسفرت عن إلقاء القبض على عدد ‏من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، وضبط مواد متفجرة وعبوات، وأسلحة كانت ‏بحوزتهم.‏