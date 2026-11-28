إدلب-سانا

افتتح نادي أمية الرياضي اليوم السبت مدرسته الكروية للفئات العمرية في ملعب إدلب الصناعي، بهدف ‏اكتشاف المواهب الكروية، وإعداد جيل رياضي قادر على المنافسة في المحافل المحلية والدولية.‏

وأوضح المشرف العام في نادي أمية المغربي عبيس إدريس لـ سانا أن المشروع يعتمد على برامج ومعايير ‏الفيفا، ابتداء من خمس سنوات إلى غاية 17 سنة، على مستوى مدينة إدلب أولاً، ثم الانتقال في المرحلة ‏الثانية إلى مستوى الأرياف مضيفاً أن المدرسة مجانية لجميع الأطفال، سواء داخل المدينة أو في القرى، ‏مع التوجه بشكل خاص إلى المناطق التي لم تكن فيها أندية أو مدارس رياضية.‏

من جهته، أكد رئيس نادي أمية ياسر عبد الرحيم في تصريح مماثل، أن النادي استقدم مدربين من المغرب، ‏إضافة إلى كفاءات عالية من سوريا، من أجل الاهتمام بالشباب والنهوض بالواقع الرياضي، مشيراً إلى أن ‏الهدف من المدرسة تأسيس فرق ترفع اسم المحافظة من الصغار والبراعم والناشئين والأشبال والشباب، ‏وكذلك الرجال.‏

بدوره أكد مدير الرياضة والشباب في إدلب حسام الترك، أن هذه المدرسة مهمة جداً ومفيدة للأطفال، ‏لأنها تنقل الطفل من اللعب الفوضوي إلى المنظم، وتستخرج المواهب من أطفال المحافظة معرباً عن أمله بأن يكون هناك أكثر من مدرسة لأكثر من نادٍ، وأن تكون حجر بناء في ارتقاء الرياضة في المحافظة.‏

وتأتي هذه المبادرة التي أطلقها نادي أمية الرياضي ضمن مشروع رياضي واعد يهدف إلى صناعة المواهب ‏الكروية ورعايتها، والاهتمام بالفئات العمرية في محافظة إدلب وريفها، من خلال توفير فرص التدريب ‏والتطوير مجاناً وبشكل كامل، بما يتيح للأطفال والناشئين تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم الرياضية.‏