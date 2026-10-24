وزارة الخارجية تجري الاختبار الكتابي للمتقدمين إلى مسابقة شغل عدد من الوظائف ‏

دمشق-سانا

أقامت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم السبت الاختبار الكتابي للمتقدمين إلى مسابقة ‏شغل ‏عدد من الوظائف في الوزارة، شارك به 2737 ‏متقدماً وذلك ضمن كليتي العلوم والحقوق في ‏جامعة دمشق.‏

ويهدف اختبار المتقدمين لمسابقة الشواغر إلى استقطاب الكفاءات ‏السورية وتطوير العمل ‏وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، بما ‏يسهم في بناء جهاز مؤسساتي أكثر كفاءة وفاعلية.‏

‏180 سؤالاً متنوعاً

أوضح مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية والمغتربين حسان جنيدي في ‏تصريح ‏لمراسلة سانا أن عدد المتقدمين للمسابقة تجاوز 7265 شخصاً من مختلف ‏المحافظات، ‏اختير منهم نحو 3586 في المرحلة الأولية، قبل قبول 2735 متقدماً ‏لخوض الاختبار الحالي.‏

وأشار جنيدي إلى أن المتقدمين خضعوا في هذه المرحلة لاختبار كتابي بنظام الاختيار ‏من ‏متعدد، تضمّن 180 سؤالاً متنوعاً، موضحاً أن ‏لجنة خماسية معتمدة تشرف على مختلف ‏مراحل المسابقة وتضع معاييرها، فيما تولّت ‏لجنة علمية تضم أساتذة من عدّة‏ جامعات ‏سورية إعداد أسئلة هذا الاختبار.‏

المسابقة هدفها اختيار 200 متقدم ‏

بين مدير إدارة التنمية الإدارية في الوزارة أن المتقدمين سيخضعون بعد هذه المرحلة، ‏للمقابلة ‏الشفوية، تليها مرحلة استكمال الأوراق الثبوتية اللازمة، ليتم في نهاية مراحل ‏المسابقة، اختيار ‌‏200 متقدم.‏

وأكد جنيدي أن وزارة الخارجية والمغتربين تفتح المجال أمام الكفاءات السورية ‏للمساهمة في ‏بناء سوريا الجديدة، وتعمل على بناء بيئة عمل حديثة، ومهنية، ومؤسساتية ‏تستقطب ‏أصحاب الكفاءة والتميز، وتتجه نحو تطوير جهاز دبلوماسي وإداري أكثر كفاءة ‏وفاعلية ‏وانسجاماً مع تطلعات السوريين.‏

ولفت جنيدي إلى أن الوزارة تعتمد معايير واضحة وعادلة في التقييم والاختيار، وتسعى ‏إلى ‏تجديد كوادرها بما يواكب التحولات السياسية والإدارية في البلاد.‏

الشفافية وتكافؤ الفرص معيار أساسي

بدوره، بيّن مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الجندي في ‏تصريح ‏مماثل، أن هذا الاختبار يحدد مستوى المتقدمين العلمي في مجالات عدّة، منها: ‏القانون الدولي، ‏والعلاقات الدولية، والعلوم السياسية، والثقافة العامة، واللغة الأجنبية.‏

وأكد الجندي أن الشفافية وتكافؤ الفرص معيار أساسي في الاختبار الذي يمثل فرصة ‏وطنية ‏للمشاركة بتطوير العمل الدبلوماسي والإداري، في مرحلة مفصلية من تاريخ ‏البلاد، مشيراً إلى ‏أن النجاح لا يقوم فقط على التأهيل الأكاديمي، بل أيضاً على القدرة ‏على تحمل مسؤولية ‏المرحلة الوطنية الجديدة.‏

الكفاءات السورية شريك في عملية التعافي

بين الجندي أن تمثيل سوريا في المرحلة المقبلة يتطلب كفاءات تمتلك المهنية والالتزام ‏الوطني ‏وفهماً للتحولات التي شهدتها البلاد، مشدداً على أن الكفاءات السورية في الداخل ‏والخارج ‏شريك أساسي في عملية التعافي المؤسسي، والمرحلة الانتقالية تتطلب كوادر ‏قادرة على العمل ‏بروح مؤسساتية حديثة.‏

ولفت الجندي إلى أن العمل الدبلوماسي يعدّ مسؤولية وطنية تتطلب الكفاءة والالتزام ‏والقدرة ‏على تمثيل سوريا الجديدة، مبيناً أن تطوير المؤسسات يبدأ بالاستثمار في العنصر ‏البشري.‏

متقدمون: أهمية التمتع بمستوى عالٍ من المعرفة

المتقدم للامتحان الكتابي محمود عبد السلام أوضح لـ سانا أن أسئلة الاختبار كانت ‏طويلة ‏نسبياً، وتتضمن أسئلة متنوعة عن القانون والعلاقات الدولية والثقافة العامة ‏واللغات ‏الأجنبية، لافتاً إلى ضرورة إلمام المتقدمين إلى الوظائف الدبلوماسية بها، ‏وتمتعهم بمستوى عالٍ ‏من المعرفة والمعلومات المرتبطة بطبيعة الوظيفة.‏

وأضاف أن طموحه للعمل في مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارة الخارجية والمغتربين، ‏شكل ‏الدافع الأساسي لتقدمه إلى المسابقة.‏

بدوره ذكر المتقدم للامتحان الكتابي محمد خربطلي، أن الاختبار شمل ‏مستويات مختلفة، ‏بين السهلة والمتوسطة والصعبة، مشيراً إلى أن الوقت المخصص كان ‏كافياً للإجابة عنها، رغم ‏أن بعض الأسئلة احتاجت إلى وقت أطول من غيرها.‏

وبيّن خربطلي، أن دافعه للمشاركة في المسابقة هو رغبته في أن يكون جزءاً من التطور الذي ‌‏تشهده سوريا، والمساهمة في هذا المسار من خلال العمل، معرباً عن أمله في أن تتاح له ‏فرصة ‏للمشاركة في هذا التطور.‏

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، أعلنت في الـ 7 من شهر حزيران الماضي عن ‏مسابقة للتعاقد ‏مع عدد من الكوادر، بهدف استقطاب ‏الكفاءات الوطنية من داخل البلاد وخارجها، وتعزيز ‏الكفاءة والمهنية وتكافؤ الفرص، ‏وفي الـ 13 من تشرين الأول الجاري أعلنت الوزارة أسماء ‏المتقدمين المؤهلين لخوض ‏الاختبار الكتابي ‌‏ضمن هذه المسابقة.‏