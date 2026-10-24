وزارة الخارجية تجري الاختبار الكتابي للمتقدمين إلى مسابقة شغل عدد من الوظائف ‏

دمشق-سانا
أقامت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم السبت الاختبار الكتابي للمتقدمين إلى مسابقة شغل عدد من الوظائف في الوزارة، شارك به 2737 متقدماً وذلك ضمن كليتي العلوم والحقوق في جامعة دمشق.
ويهدف اختبار المتقدمين لمسابقة الشواغر إلى استقطاب الكفاءات السورية وتطوير العمل وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في بناء جهاز مؤسساتي أكثر كفاءة وفاعلية.
180 سؤالاً متنوعاً
أوضح مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية والمغتربين حسان جنيدي في تصريح لمراسلة سانا أن عدد المتقدمين للمسابقة تجاوز 7265 شخصاً من مختلف المحافظات، اختير منهم نحو 3586 في المرحلة الأولية، قبل قبول 2735 متقدماً لخوض الاختبار الحالي.
وأشار جنيدي إلى أن المتقدمين خضعوا في هذه المرحلة لاختبار كتابي بنظام الاختيار من متعدد، تضمّن 180 سؤالاً متنوعاً، موضحاً أن لجنة خماسية معتمدة تشرف على مختلف مراحل المسابقة وتضع معاييرها، فيما تولّت لجنة علمية تضم أساتذة من عدّة جامعات سورية إعداد أسئلة هذا الاختبار.
المسابقة هدفها اختيار 200 متقدم
بين مدير إدارة التنمية الإدارية في الوزارة أن المتقدمين سيخضعون بعد هذه المرحلة، للمقابلة الشفوية، تليها مرحلة استكمال الأوراق الثبوتية اللازمة، ليتم في نهاية مراحل المسابقة، اختيار 200 متقدم.
وأكد جنيدي أن وزارة الخارجية والمغتربين تفتح المجال أمام الكفاءات السورية للمساهمة في بناء سوريا الجديدة، وتعمل على بناء بيئة عمل حديثة، ومهنية، ومؤسساتية تستقطب أصحاب الكفاءة والتميز، وتتجه نحو تطوير جهاز دبلوماسي وإداري أكثر كفاءة وفاعلية وانسجاماً مع تطلعات السوريين.
ولفت جنيدي إلى أن الوزارة تعتمد معايير واضحة وعادلة في التقييم والاختيار، وتسعى إلى تجديد كوادرها بما يواكب التحولات السياسية والإدارية في البلاد.
الشفافية وتكافؤ الفرص معيار أساسي
بدوره، بيّن مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الجندي في تصريح مماثل، أن هذا الاختبار يحدد مستوى المتقدمين العلمي في مجالات عدّة، منها: القانون الدولي، والعلاقات الدولية، والعلوم السياسية، والثقافة العامة، واللغة الأجنبية.
وأكد الجندي أن الشفافية وتكافؤ الفرص معيار أساسي في الاختبار الذي يمثل فرصة وطنية للمشاركة بتطوير العمل الدبلوماسي والإداري، في مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد، مشيراً إلى أن النجاح لا يقوم فقط على التأهيل الأكاديمي، بل أيضاً على القدرة على تحمل مسؤولية المرحلة الوطنية الجديدة.
الكفاءات السورية شريك في عملية التعافي
بين الجندي أن تمثيل سوريا في المرحلة المقبلة يتطلب كفاءات تمتلك المهنية والالتزام الوطني وفهماً للتحولات التي شهدتها البلاد، مشدداً على أن الكفاءات السورية في الداخل والخارج شريك أساسي في عملية التعافي المؤسسي، والمرحلة الانتقالية تتطلب كوادر قادرة على العمل بروح مؤسساتية حديثة.
ولفت الجندي إلى أن العمل الدبلوماسي يعدّ مسؤولية وطنية تتطلب الكفاءة والالتزام والقدرة على تمثيل سوريا الجديدة، مبيناً أن تطوير المؤسسات يبدأ بالاستثمار في العنصر البشري.
متقدمون: أهمية التمتع بمستوى عالٍ من المعرفة
المتقدم للامتحان الكتابي محمود عبد السلام أوضح لـ سانا أن أسئلة الاختبار كانت طويلة نسبياً، وتتضمن أسئلة متنوعة عن القانون والعلاقات الدولية والثقافة العامة واللغات الأجنبية، لافتاً إلى ضرورة إلمام المتقدمين إلى الوظائف الدبلوماسية بها، وتمتعهم بمستوى عالٍ من المعرفة والمعلومات المرتبطة بطبيعة الوظيفة.
وأضاف أن طموحه للعمل في مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارة الخارجية والمغتربين، شكل الدافع الأساسي لتقدمه إلى المسابقة.
بدوره ذكر المتقدم للامتحان الكتابي محمد خربطلي، أن الاختبار شمل مستويات مختلفة، بين السهلة والمتوسطة والصعبة، مشيراً إلى أن الوقت المخصص كان كافياً للإجابة عنها، رغم أن بعض الأسئلة احتاجت إلى وقت أطول من غيرها.
وبيّن خربطلي، أن دافعه للمشاركة في المسابقة هو رغبته في أن يكون جزءاً من التطور الذي تشهده سوريا، والمساهمة في هذا المسار من خلال العمل، معرباً عن أمله في أن تتاح له فرصة للمشاركة في هذا التطور.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، أعلنت في الـ 7 من شهر حزيران الماضي عن مسابقة للتعاقد مع عدد من الكوادر، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية من داخل البلاد وخارجها، وتعزيز الكفاءة والمهنية وتكافؤ الفرص، وفي الـ 13 من تشرين الأول الجاري أعلنت الوزارة أسماء المتقدمين المؤهلين لخوض الاختبار الكتابي ضمن هذه المسابقة.