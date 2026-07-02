وزير التنمية الإدارية يشارك بأعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة في الرباط

الرباط-سانا

شارك وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف في أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة، الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط يومي 30 حزيران و1 تموز، بتنظيم مشترك بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية، وبمشاركة وزراء الإدارة العامة وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم.

وبيّنت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام، اليوم الخميس، أن المنتدى شكّل منصة عربية رفيعة المستوى للحوار حول مستقبل الإدارة العامة، من خلال مناقشة السياسات والتجارب الحديثة في إصلاح الخدمة المدنية، والابتكار الحكومي، وتطوير الموارد البشرية، بما يسهم في بناء إدارات حكومية أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات التنمية.

وتأتي مشاركة وزارة التنمية الإدارية في إطار تعزيز الحضور السوري في المحافل العربية المتخصصة، والإسهام في تبادل الخبرات وصياغة الرؤى المشتركة لتطوير الإدارة العامة، إلى جانب عرض أبرز توجهات الوزارة في تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والتحول المؤسسي، وتوسيع التعاون مع المؤسسات العربية والدولية بما يدعم جهود تحديث الإدارة العامة، والارتقاء بالأداء الحكومي.

ويُعد المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة، منصة إقليمية رفيعة المستوى تجمع الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء لمناقشة تحديث الإدارة العامة، وتعزيز الابتكار في الحوكمة، وتبادل الخبرات والتجارب العربية في مجالات الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء إدارات حكومية أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل.