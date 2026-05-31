مديرية صحة دير الزور تنشر نقاطاً إسعافية على ضفتي نهر الفرات لتقديم الخدمات الطبية

دير الزور-سانا

أعلنت مديرية الصحة في محافظة دير الزور عن نشر عدة نقاط إسعافية على امتداد نهر الفرات في الضفتين الشرقية والغربية، بهدف تقديم خدمات الإسعاف الأولي، ونقل الأهالي بين الجانبين.

وأوضح الممرض محمد المشعان من منظومة الإسعاف والطوارئ في دير الزور في تصريح لمراسل سانا اليوم، أنه تم وضع نقاط طبية إسعافية على ضفاف نهر الفرات لنقل المرضى وتقديم الإسعافات اللازمة من الضفة الغربية إلى الشرقية وبالعكس، باستخدام قوارب مخصصة لهذا الغرض.

وبين المشعان أن المنظومة تعمل على مدار الساعة، مع وجود حالات إسعافية متنوعة وحالات غرق، مشيراً إلى أن الأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الحالات نتيجة السباحة في النهر، رغم التحذيرات المستمرة من مخاطر الفيضان.

وفي السياق ذاته، أكد المواطن عبد الرحمن العلوش، أن جميع الخدمات من الدفاع المدني والإسعاف متوافرة في المنطقة، إلا أن الأهالي يعتمدون بشكل كبير على القوارب لنقل المرضى بين ضفتي النهر.

يذكر أن فرق الطوارئ وإدارة الكوارث المجهّزة بسيارات إسعاف وقارب إنقاذ ومتخصصين تقوم في إطار عمل لجنة ‏الطوارئ بنقل الحالات الإنسانية بين ضفتي الفرات بعد انقطاع الجسور بسبب ارتفاع منسوب النهر، بهدف تأمين نقل ‏المرضى والحالات الإسعافية والاحتياجات الإنسانية العاجلة، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المحافظة‎.‎