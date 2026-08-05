لحظة وصول طائرة الوفد الوزاري إلى مطار دير الزور الدولي للمشاركة في حفل افتتاح المطار
التمكين الاقتصادي الرقمي والعمل الحر في سوريا.. ندوة في دمشق تناقش التحديات والفرص
الرئيس الشرع خلال افتتاح مطار دير الزور: نعمل على خطط تنموية تشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية
عندما يعانق الصوت الشعر.. ولاء الجندي تسحر الجمهور ضمن فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي
“يلبّي احتياجات الكوادر الطبية والصحية” زوار ومشاركون يتحدثون لـ سانا
درعا.. خطة للاستفادة من الآبار المخالفة القريبة من محطات الإرواء
المصرف المركزي في الرقة يبدأ استبدال العملة بإجراءات ميسرة
بحث تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمار في منبج بريف حلب
Sign in to your account
تذكرني