كيف تسهم هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية في تعزيز وترويج المنتج المحلي؟

بعد استهدافه من قبل طيران النظام البائد قبل التحرير.. مستشفى إدلب الوطني يعاود تقديم الخدمات الطبية بعد الترميم
صليب التركمان وبرج إسلام.. جمال الشواطئ الصخرية في اللاذقية
مشاهد تظهر حجم الدمار الذي لحق بجامع الدالاتي في منطقة المليحة بريف دمشق
انطلاق حملة تعزيز اللقاح الوطنية الشاملة لمتابعة الأطفال المتسربين في دمشق
خطة وزارة الداخلية تنجح في تأمين أكثر من مليوني زائر لمعرض دمشق الدولي
