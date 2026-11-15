الأحد 15 نوفمبر 2026 — دمشق
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Reading: محافظة دمشق تواصل حملتها لإزالة السيارات المركونة والمعطلة من شوارع العاصمة
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محافظة دمشق تواصل حملتها لإزالة السيارات المركونة والمعطلة من شوارع العاصمة

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