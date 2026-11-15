استبدال 11 ألف متر من كابلات الكهرباء التالفة في درعا
محافظة دمشق تواصل حملتها لإزالة السيارات المركونة والمعطلة من شوارع العاصمة
عامٌ كامل من الكفالة.. لـ 1000 طفل يتيم في سوريا من أبناء الشهداء
مديرية الزراعة برأس العين تنفذ حملة لإتلاف المزروعات المروية بالمياه الملوثة
اتفاقية بين السورية للكهرباء وشركة تشيكية لتأهيل 3 مجموعات بمحطة حلب الحرارية
المجلس العلمي السوري يعقد مؤتمراً في ألمانيا لبحث مشاريع إعادة الإعمار
تسجيل نحو 290 إصابة بالإسهال الحاد بين الأطفال في رأس العين بمحافظة الحسكة
“الذهب الأخضر” كيف يصنع في حمص؟
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