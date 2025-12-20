“نريد إعادة الألق إلى حلب” وزير المالية خلال مشاركته في حملة “حلب ست الكل”

بدء أعمال تأهيل محطة مياه اللج جنوب إدلب التي تغذي قرى جبل الزاوية وناحية كفرنبل بمياه الشرب
تكريم منظمات وجمعيات إنسانية عاملة بالشمال السوري تقديراً لجهودها خلال الثورة المباركة
نائب وزير الزراعة لمراسل سانا.. بطولة التحرير الأولى للفروسية تعكس انتصار السوريين
السفارة القطرية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر
وزارة الخارجية والمغتربين تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا بحضور كبار السفراء والدبلوماسيين
