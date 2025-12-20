“نريد إعادة الألق إلى حلب” وزير المالية خلال مشاركته في حملة “حلب ست الكل”
طبيب من حلب يتبرع بسماعته التي رافقته لسنوات لصالح حملة “حلب ست الكل”
سيدات حلب وزوجات الشهداء يشاركن بالتبرع لصالح حملة حملة “حلب ست الكل”
“حلب بتستاهل” مشاركون في حملة “حلب ست الكل” يتحدثون عن أهمية التبرعات لتحسين الواقع الخدمي
مغتربة في السعودية تعود إلى مدينتها حلب لتشارك في حملة “حلب ست الكل”
تجار يشترون بندقية الشهيد عبد القادر الصالح بـ5 ملايين دولار ويتبرعون بقيمتها لـ “حلب ست الكل
ريستالان ميلاديان في كنيستي مار سركيس للأرمن الأرثوذكس ومار بولس للسريان الكاثوليك بدمشق
سيدات يتبرعن بحليهن وأطفال يقدمون كل ما لديهم لصالح حملة “حلب ست الكل”
