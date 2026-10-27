الأربعاء 28 أكتوبر 2026 — دمشق
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شهادات أقارب ضحايا الغارات الأردنية على بلدة الطف في ريف درعا

الفرقة الشركسية تعرض تراثها العريق في مجمع دمر بدمشق احتفاء بذكرى النصر والتحرير
افتتاح قسمي التشريح المرضي والنشبة الدماغية في مشفى جمعية البر بحمص
إعادة تأهيل كابلات المحولات المتضررة في الكرك الشرقي بريف درعا لإعادة التيار الكهربائي للبلدة
انطلاق أعمال المنتدى التربوي الكردستاني الرابع (KEF) في أربيل
محافظ إدلب يبحث في أول اجتماع موسع مع رؤساء البلديات واقع الخدمات وخطط المرحلة المقبلة
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