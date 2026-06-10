لقطات لحصاد محصول القمح في ريف القنيطرة تاريخ النشر: 2026/06/10 4:10 مساءً اخر تحديث: 2026/06/10 4:10 مساءً قائمة الصور 1/4 كتائب الهندسة في الجيش العربي السوري تفكك عدد من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها تنظيم قسد وصول المشاركين في مسير التحرير إلى ساحة الساعة الجديدة في مدينة حمص وسط استقبال شعبي حاشد وفد من وزارة الدفاع يعقد اجتماعاً في مدينة الحسكة مع ممثلي قسد غمر مياه السيول مخيم كراج سجو والطريق الرئيسي لمنفذ السلامة الحدودي جراء الأمطار الغزيرة حملة لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات في بلدة رتيان بريف حلب الشمالي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القنيطرةحصاد القمح مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك أردوغان: أمن سوريا ولبنان يرتبط بشكل وثيق بأمن واستقرار المنطقة يونيو 10, 2026 يونيو 10, 2026 في ظل سياسات الهجرة المتشددة.. اليونان تقر تشريعاً لتسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين يونيو 10, 2026 يونيو 10, 2026 الأمم المتحدة تعتزم إرسال بعثة تحقيق مستقلة إلى لبنان يونيو 10, 2026 يونيو 10, 2026 الموارد المائية في الرقة ترفع جاهزية مشروعات الري وتواصل تأهيل الشبكة المائية يونيو 10, 2026 يونيو 10, 2026