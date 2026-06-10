لقطات لحصاد محصول القمح في ريف القنيطرة

قائمة الصور 1/4
كتائب الهندسة في الجيش العربي السوري تفكك عدد من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها تنظيم قسد
وصول المشاركين في مسير التحرير إلى ساحة الساعة الجديدة في مدينة حمص وسط استقبال شعبي حاشد
وفد من وزارة الدفاع يعقد اجتماعاً في مدينة الحسكة مع ممثلي قسد
غمر مياه السيول مخيم كراج سجو والطريق الرئيسي لمنفذ السلامة الحدودي جراء الأمطار الغزيرة
حملة لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات في بلدة رتيان بريف حلب الشمالي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك