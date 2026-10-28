إطلاق مشروع لإزالة 300 ألف متر مكعب من الأنقاض في حرستا

ريف دمشق-سانا

أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع محافظة ريف دمشق، اليوم الأربعاء، مشروعاً لإزالة الأنقاض من حي العجمي في مدينة حرستا، يستهدف رفع نحو 300 ألف متر مكعب، تمهيداً لإعادة تأهيل البنية التحتية، وإعمار الحي وتهيئة الظروف لعودة الأهالي.

وأوضح محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، أن المشروع يأتي ضمن جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة، مبيناً أن حي العجمي يمتد على مساحة 17 هكتاراً، وكان يضم أكثر من 35 ألف وحدة سكنية.

وبيّن الشيخ أن الكميات المستهدفة في المرحلة الحالية لا تشمل كامل الأنقاض في الحي، ما يستدعي تنفيذ مراحل إضافية لاستكمال إزالتها، لافتاً إلى التنسيق مع جهات عدة لوضع آليات مناسبة لإعادة إعمار الحي، بالتعاون مع مجلس المدينة والأهالي والجهات الحكومية المعنية.

تدوير الأنقاض والاستفادة منها

من جهته، أشار معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث منير مصطفى لـ سانا إلى أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع أطلقتها الوزارة لإزالة الأنقاض في المحافظات السورية، بهدف تمهيد الطريق لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة.

وأضاف أن حي العجمي تعرض لدمار واسع نتيجة القصف، بسبب موقعه بالقرب من إحدى الثكنات العسكرية التي استخدمها النظام البائد، موضحاً أن الأنقاض ستُنقل إلى مكب مخصص لإعادة تدويرها والاستفادة منها في أعمال البنية التحتية للحي.

وأكد مصطفى أهمية مشاريع إزالة الأنقاض في تهيئة الظروف لعودة المهجّرين، معرباً عن أمله في إطلاق مشاريع أخرى تسهم في عودة الأهالي إلى مناطقهم.

من جهته، لفت رئيس مجلس مدينة حرستا البراء شلة إلى أن انطلاق المشروع تأخر بسبب صعوبات لوجستية، ولا سيما تأمين مكب مخصص للأنقاض قبل بدء الأعمال.

وتُعد إزالة الأنقاض خطوة أساسية في مسار التعافي وإعادة الإعمار، لما تسهم به في تهيئة الأراضي المتضررة وتسهيل تقييم الأضرار، وفتح المجال أمام إعادة تأهيل المرافق والبنية التحتية، بما يدعم عودة الحياة تدريجياً إلى المناطق المتضررة.