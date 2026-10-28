الخميس 29 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: إطلاق مشروع لإزالة 300 ألف متر مكعب من الأنقاض في حرستا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

إطلاق مشروع لإزالة 300 ألف متر مكعب من الأنقاض في حرستا

ريف دمشق-سانا

أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع محافظة ريف دمشق، اليوم الأربعاء، مشروعاً لإزالة الأنقاض من حي العجمي في مدينة حرستا، يستهدف رفع نحو 300 ألف متر مكعب، تمهيداً لإعادة تأهيل البنية التحتية، وإعمار الحي وتهيئة الظروف لعودة الأهالي.

وأوضح محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، أن المشروع يأتي ضمن جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة، مبيناً أن حي العجمي يمتد على مساحة 17 هكتاراً، وكان يضم أكثر من 35 ألف وحدة سكنية.

IMG 20261028 122105 271 1 إطلاق مشروع لإزالة 300 ألف متر مكعب من الأنقاض في حرستا

وبيّن الشيخ أن الكميات المستهدفة في المرحلة الحالية لا تشمل كامل الأنقاض في الحي، ما يستدعي تنفيذ مراحل إضافية لاستكمال إزالتها، لافتاً إلى التنسيق مع جهات عدة لوضع آليات مناسبة لإعادة إعمار الحي، بالتعاون مع مجلس المدينة والأهالي والجهات الحكومية المعنية.

تدوير الأنقاض والاستفادة منها

من جهته، أشار معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث منير مصطفى لـ سانا إلى أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع أطلقتها الوزارة لإزالة الأنقاض في المحافظات السورية، بهدف تمهيد الطريق لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة.

IMG 20261028 122119 986 1 إطلاق مشروع لإزالة 300 ألف متر مكعب من الأنقاض في حرستا

وأضاف أن حي العجمي تعرض لدمار واسع نتيجة القصف، بسبب موقعه بالقرب من إحدى الثكنات العسكرية التي استخدمها النظام البائد، موضحاً أن الأنقاض ستُنقل إلى مكب مخصص لإعادة تدويرها والاستفادة منها في أعمال البنية التحتية للحي.

وأكد مصطفى أهمية مشاريع إزالة الأنقاض في تهيئة الظروف لعودة المهجّرين، معرباً عن أمله في إطلاق مشاريع أخرى تسهم في عودة الأهالي إلى مناطقهم.

من جهته، لفت رئيس مجلس مدينة حرستا البراء شلة إلى أن انطلاق المشروع تأخر بسبب صعوبات لوجستية، ولا سيما تأمين مكب مخصص للأنقاض قبل بدء الأعمال.

وتُعد إزالة الأنقاض خطوة أساسية في مسار التعافي وإعادة الإعمار، لما تسهم به في تهيئة الأراضي المتضررة وتسهيل تقييم الأضرار، وفتح المجال أمام إعادة تأهيل المرافق والبنية التحتية، بما يدعم عودة الحياة تدريجياً إلى المناطق المتضررة.

IMG 20261028 122100 861 1 إطلاق مشروع لإزالة 300 ألف متر مكعب من الأنقاض في حرستا
IMG 20261028 122102 363 1 إطلاق مشروع لإزالة 300 ألف متر مكعب من الأنقاض في حرستا
IMG 20261028 122108 010 1 إطلاق مشروع لإزالة 300 ألف متر مكعب من الأنقاض في حرستا
القبض على مرتكب جريمة قتل وعصابة تمتهن التجارة بالمخدرات وتزوير العملة في دير الزور
مياه الشرب في بلدة حزيمة بريف الرقة.. أزمة تتكرر مع حلول كل صيف
“الأبعاد السياسية الإقليمية والدولية للثورة السورية” ضمن ندوات ملتقى الحكاية السورية
الطقس في سوريا.. أجواء صيفية اعتيادية ودرجات حرارة حول المعدلات
‏360‏Food Syria‏ يختتم فعالياته بدمشق بتفاهمات وآفاق جديدة لتصدير المنتجات ‏السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى