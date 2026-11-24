إدلب-سانا

وضع وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لإنشاء مشفى في منطقة سنجار بريف إدلب الجنوبي الشرقي، والذي يخدم أكثر من 100 بلدة كانت تعاني من صعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الصحية.

وأوضح الوزير العلي في تصريح لمراسل سانا، أن ناحية سنجار فيها قرى كثيرة متناثرة، ووصلت رسائل عديدة بالفترة الماضية حول فقر المنطقة بالخدمات الطبية، مشيراً إلى أن المحافظة ومديرية الصحة تبذلان جهوداً مكثفة لتأمين الخدمات والرعاية الطبية لأهالي المنطقة لتجنيبهم عناء التنقل والسفر للعلاج.

شركة سيسكو تبدأ بالأعمال الفعلية للمشروع

بيّن العلي أن شركة سيسكو للدراسات التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان أجرت على مدى الشهرين الماضيين أعمال دراسة المخططات والتحضير، موضحاً أن الشركة هي المسؤولة عن التنفيذ، وبدأت بالأعمال الفعلية تمهيداً للمشروع.

وأشار إلى أن المشفى سيضم نحو 60 سريراً، وفيه قسم عيادات وبعض الأقسام الطبية، وهو مشفى محيطي لتقديم الخدمات الطبية للمنطقة، موضحاً أن وزارة المالية بذلت أيضاً الجهد، وأمنت التكاليف المالية لإنشاء هذا المشفى.

وأكد أن المشفى سيقدم الخدمات الطبية للمنطقة عند الانتهاء من الأعمال خلال الفترة القادمة، مبيناً أنه تم اليوم إطلاق هذا المشروع المهم للمنطقة بشراكة حكومية بين عدة وزارات وبالتعاون مع المحافظة، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الشركة المنفذة بضرورة إنجاز الأعمال بأسرع وقت ممكن خلال مدة أقصاها من 18 إلى 24 شهراً ليصار إلى وضع المشفى بالخدمة خلال هذه المدة.

ولفت العلي إلى أن مشروع المشفى يأتي بتوجيهات من الرئيس أحمد الشرع بضرورة حصول المواطنين كافة في المناطق جميعها على حقوقهم البسيطة وخدماتهم الأساسية في مناطقهم دون قطع مسافات بعيدة ليجدوها، مشيراً إلى أن إطلاق الأعمال اليوم هو تنفيذ لهذه التوجيهات وهذه الرؤية.

بدوره أشار المحافظ في تصريح مماثل، إلى أن هذا المشفى مهم جداً للمنطقة التي تعاني من نقص في الخدمات الطبية، مؤكداً الاستمرار بمتابعة تقديم الخدمات بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية وبتوجيهات حكومية لتأمين خدمات التعليم والصحة والمياه وإكمال إزالة الألغام والخدمات المطلوبة كافة للمنطقة.

ضرورة حصول الأهالي على الخدمات الأساسية

أشار عبد الرحمن إلى ضرورة حصول أهالي المنطقة على الخدمات الأساسية كافة، بعد سنين من النزوح والمعاناة وقبلها التهميش إبان النظام البائد، مؤكداً تنفيذ الوعود الحكومية بتأهيل طريق سنجار – معرة النعمان الذي هو قيد التنفيذ، ووضع طريق أبو الظهور – سنجار بالخطة، لافتاً إلى أن الاحتياج كبير والإمكانيات لا تتناسب مع هذا الاحتياج.

من جهته أشار عبد الرزاق الدوش من أهالي سنجار، إلى نقص الخدمات الطبية وبعدها عنهم مسافة تتراوح بين 60 إلى 70 كيلو متراً حتى يصل الإسعاف، موجهاً الشكر للمحافظة ووزارة الصحة على هذه المبادرة.

وتعد منطقة سنجار من المناطق التي تعرضت لدمار كبير خلال سنوات الحرب، وحرمت لسنوات طويلة من الخدمات الطبية الأساسية، ويأتي إنشاء المشفى المحيطي ضمن خطة حكومية لإعادة إعمار البنى التحتية الصحية في ريف إدلب، وتوفير الخدمات الطبية بالقرب من المواطنين، وتعزيز استقرار الأهالي وتشجيعهم على العودة إلى مناطقهم.