الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
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Reading: آثار الدمار في منطقة عين البصل شرق بلدة المزيريب بريف درعا جراء الغارات الأردنية
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آثار الدمار في منطقة عين البصل شرق بلدة المزيريب بريف درعا جراء الغارات الأردنية

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